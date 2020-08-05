В Иркутской области состоится фестиваль бетонной скульптуры

В финал «Творимир-2020» вышли 12 команд



В городе Свирске Иркутской области с 12 по 22 августа пройдёт пятый областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир – 2020». Местом проведения мероприятия станет площадь около ДК «Русь».



В этом году тематика фестиваля посвящена ратному подвигу наших солдатов. Приветствовались работы, связанные с Отечественной войной 1812 года, Первой мировой войной, Гражданской войной, Великой Отечественной войной, о воинах моряках или интернационалистах. Конкурс проходит в два этапа: уже состоявшийся отборочный тур эскизов и финал.



По результатам отбора на конкурсе эскизов оргкомитетом конкурса определён список команд – участников финала:

1. Карпова В.Н., Федин Д.А., г. Санкт-Петербург, «Учитель блокадного Ленинграда»;

2. Смирнов И.В., Смирнова Е.А., г. Пермь, «Чапаев на коне»;

3. Митрофанов С.А., г. Ижевск, Вылка Н. Е, г. Нарьян- Мар, «Помним Вас»;

4. Соловатова М.С., г. Ижевск, Брюханов Л. Ю., Московская обл., «Тринадцатилетний капитан. Сквозь огненный шторм»;

5. Баталов В.Ю., Свердловская область, «Василий Тёркин на скамейке»;

6. Пономаренко Э. С., г. Нижний Тагил, «Женщина с ребёнком на руках»;

7. Тугаринов А. В., г. Шелехов, «Пограничник с собакой»;

8. Белобородова Н. Ю., Сиряченко К. В., г. Пермь, «Что тут хитрить, пожалуй, к бою!», Отечественная война 1812 года;

9. Зуев И.Н., Усольский район, п. Тельма, «Ветеран войны с внуками»;

10. Веснин Р.Б., Веснина Е.П., г. Свирск, «Афганец»;

11. Сафонов Д., г. Иркутск, «Разведчики»;

12. Горшков А.Е., Слюдянский район, п. Утулик, «Солдат первой мировой войны».



Итоги фестиваля подведут на торжественной церемонии его закрытия. Победители получат денежную премию и призовой диплом. Также в последний день мероприятия состоится второй фестиваль-конкурс живых скульптур «Пигмалион». Об этом сообщает пресс-служба администрации Свирска.



Возрастное ограничение 6+

