Его будут праздновать в третье воскресенье октября
В Иркутской области учреждён новый праздник – День отца. Отмечаться праздник будет с 2020 года в третье воскресенье октября. Указ уже подписан.
С инициативой об учреждении такого дня выступил председатель Совета отцов Ангарска Андрей Удружев. Его поддержали ассоциация Советов отцов Иркутской области и региональное отделение Союза женщин России.
- Новый праздник должен стать ещё одним поводом обратить внимание на роль отца, на то, как важен его вклад в семью и воспитание детей. Этот праздник поддержит отцов и укрепит институт семьи в Приангарье, – передаёт слова врио главы региона Игоря Кобзева пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области будут отмечать День отца
Общество, Фото:
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