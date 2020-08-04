В Иркутской области будут отмечать День отца

Его будут праздновать в третье воскресенье октября



В Иркутской области учреждён новый праздник – День отца. Отмечаться праздник будет с 2020 года в третье воскресенье октября. Указ уже подписан.



С инициативой об учреждении такого дня выступил председатель Совета отцов Ангарска Андрей Удружев. Его поддержали ассоциация Советов отцов Иркутской области и региональное отделение Союза женщин России.



- Новый праздник должен стать ещё одним поводом обратить внимание на роль отца, на то, как важен его вклад в семью и воспитание детей. Этот праздник поддержит отцов и укрепит институт семьи в Приангарье, – передаёт слова врио главы региона Игоря Кобзева пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

