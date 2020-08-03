Он посвящён 320-й годовщине образования Тыла ВС РФ
Полевую кухню времён Великой Отечественной войны установили в Чите как памятник на территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае. Торжественное открытие в ознаменование 320-й годовщины Тыла Вооруженных сил России провели представители общевойскового объединения, сообщает пресс-служба ВВО.
- Сегодня, мы открываем памятник в знак памяти и уважения к ветеранам Тыла, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Личный состав подразделений, соединений и воинских частей материально-технического обеспечения и сегодня продолжают выполнять задачи, поставленные руководством Вооруженных сил Российской Федерации по укреплению обороноспособности нашей родины, – отметил заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению полковник Сергей Спиридонов.
В Чите открыли памятник полевой кухне
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