Николай Николаевич Жур был кавалером трёх орденов Красной Звезды
30 июля в микрорайоне Стеклозавод города Улан-Удэ в доме на улице Радикальцева состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь ветерана Николая Николаевича Жура. Николай Николаевич прошёл три войны: Финскую, Халхин-Гол и Великую Отечественную войну.
Торжественное мероприятие открыли музыканты сводного военного оркестра общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнив композиции военных лет. На церемонии открытия памятной доски почтили память героя войны представители командования общевойскового объединения военного округа, руководитель администрации Советского района, депутаты Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета, родственники ветерана и жители микрорайона.
Старший лейтенант Жур Николай Николаевич – кавалер трёх орденов Красной Звезды. За всю войну таких высоких наград удостоились лишь около тысячи солдат и офицеров. На фронт он ушёл добровольцем, попал в разведку. Был трижды тяжело ранен. Победу Николай Николаевич встретил в Берлине. За проявленные мужество и героизм Николай Жур был награждён тремя орденами Красной Звезды. После Великой Отечественной вернулся домой и достойно трудился до конца жизни на стекольном заводе.
В завершении, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Николая Николаевича минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба ВВО и администрации Советского района.
В Улан-Удэ открыта мемориальная доска разведчику Великой Отечественной
Общество, Фото:
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