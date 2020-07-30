В Улан-Удэ во время ремонта двора отрегулировали люки

Люки уложили таким образом, чтобы они не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам



Завершается ремонт двора по улице Ербанова, 1 в Улан-Удэ. Здесь установили бордюрные камни, заасфальтировали внутридворовой проезд и отрегулировали положение люков, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилистам, сообщили в пресс-службе мэрии.



Всего в Улан-Удэ благоустроят 56 дворов, в этом году ремонт пройдёт на общую сумму 104 млн рублей.





