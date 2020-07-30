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В Улан-Удэ во время ремонта двора отрегулировали люки

В Улан-Удэ во время ремонта двора отрегулировали люки
Общество, 
Люки уложили таким образом, чтобы они не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам

Завершается ремонт двора по улице Ербанова, 1 в Улан-Удэ. Здесь установили бордюрные камни, заасфальтировали внутридворовой проезд и отрегулировали положение люков, чтобы они не мешали пешеходам и автомобилистам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в Улан-Удэ благоустроят 56 дворов, в этом году ремонт пройдёт на общую сумму 104 млн рублей.


дворовые территории
 
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