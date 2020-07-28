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Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны

Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны
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«Всех секретов раскрыть не можем, но зрители будут в восторге», - говорят артисты

Артисты Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдэм Сандаков вместе с репетиром-постановщиком Татьяной Муруевой вернулись в Улан-Удэ из Москвы. В столице в течение двух недель артисты принимали участие в съёмках четвёртого сезона самого масштабного в истории российского телевидения балетного конкурса «Большой Балет», сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Трансляции шоу, в котором впервые в истории приняли участие представители Бурятии, пройдут осенью на телеканале «Россия Культура».

«Дерзкие, стильные и креативные идеи авторов и создателей проекта позволят зрителям канала увидеть балет по-новому и помогут понять и полюбить это замечательное искусство, - говорится в пресс-релизе проекта. - Телезрители увидят балет с необычных, непривычных публике ракурсов, увидят так, как недоступно из кресла зрительного зала. Долгожданная встреча с любимым проектом совсем скоро – уже осенью! В новом телевизионном сезоне зрителей «Россия К» ждут яркие эмоции, незабываемые впечатления и новые знакомства - «Большой балет» снова открывает молодых звезд балета! Мы будем за них переживать и радоваться, следить за их творческой судьбой и вспоминать их невероятно красивые, оригинальные и сложные номера на проекте».

В четвёртом сезоне «Большого балета» приняли участие восемь пар молодых артистов балета из ведущих театров страны. Они боролись за главный приз «Хрустальный пуант», предоставленный партнером проекта компанией Mercury, в трёх номинациях – «Лучшая танцовщица», «Лучший танцовщик» и «Лучший дуэт».

- Не будем забегать вперед, но решение жюри стало для всех неожиданностью! – отмечают организаторы. - Однако тем интереснее будет телезрителям следить за тем, как разворачиваются события: ведь «Большой балет» - не просто телевизионное шоу - это танцевальное состязание, в котором участники работали на пределе своих сил.

Харука Ямада и Эрдэм Сандаков в своём родном театре они пока не исполняют сольных партий, но, несмотря на это, зарекомендовали себя в проекте. «Харука, как бабочка, летает с одного края сцены на другой», — сказал про балерину ведущий Ильдар Абдразаков. «Они ещё очень смущаются, они впервые участвуют в таком грандиозном мероприятии», — отметила их педагог Татьяна Муруева.

Эрдэм окончил Бурятский республиканский хореографический колледж, Харука приехала из Японии, где занималась балетом с двух лет. До приезда в Россию она также училась во Франции, но мечтала постичь традиции именно русской балетной школы.

Известно, что кроме классического репертуара, Харука Ямада и Эрдэм Сандаков представили номер из национального балета «Красавица Ангара».

Эрдэм Сандаков:
- Рад и горжусь тем, что нам выпал шанс принять участие и представить наш театр в таком масштабном событии. Спасибо всем, кто переживал за нас, писал сообщения в соцсетях, мы чувствовали вашу поддержку. Обязательно смотрите осенью шоу «Большой балет» на телеканале «Россия К». Талантливые артисты (было очень приятно со всеми познакомиться), красивые костюмы и декорации, звездное, но строгое жюри. Всех секретов раскрыть не могу, увидите сами, но совершенно точно любители искусства будут в восторге.

Харука Ямада:
- Много рассказать пока не могу, но особенно отмечу, какая тёплая атмосфера сложилась на проекте. Просто супер! Прекрасные отношения со всеми парами-соперниками, все замечательно относились друг к другу и поддерживали. Все прошло классно, большое спасибо организатором за приглашение и всем участникам за две недели совместного творчества. С нетерпением буду ждать телевизионной версии.

Эржена Жамбалова, директор Бурятского театра оперы и балета:
- В 2012 году проект «Большой балет» вызвал большой общественный и культурный резонанс, и с каждым новым сезоном организаторам удавалось не только держать, но и поднимать планку конкурса. Здорово и почетно, что в этом году в Москву, наконец, пригласили наших молодых солистов. Это очень важно для развития нашей балетной труппы – серьезная творческая заявка. Ребята оказались в компании самых талантливых артистов и педагогов страны и получили неоценимый импульс для дальнейшего развития.

Ильдар Абдразаков, оперный певец, дважды лауреат премии «Грэмми», ведущий проекта:
- Побывав в самой гуще событий, я могу сказать, что очень рад за зрителей телеканала «Россия-Культура». В нашей огромной стране не у каждого есть возможность регулярно ходить в театры оперы и балета и наслаждаться искусством. «Большой балет» — это грандиозный зрелищный проект, подготовленный командой профессионалов. Это действительно достойное зрелище.

Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, член жюри проекта:
- Они росли и взрослели на наших глазах — от съёмок к съёмкам. Я рада, что наши советы и напутствия танцовщики воспринимали для своего роста и развития. Приехав в театры, оказавшись в своей повседневности, они увидят себя уже совершенно другими.

Софья Гайдукова, российский хореограф и танцовщица, куратор проекта:
- Прекрасные артисты, дружественная атмосфера, новые театры-участники. Большое спасибо телеканалу «Россия-Культура» за этот волшебный проект. Ура!


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