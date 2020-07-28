Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны

«Всех секретов раскрыть не можем, но зрители будут в восторге», - говорят артисты
Артисты Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдэм Сандаков вместе с репетиром-постановщиком Татьяной Муруевой вернулись в Улан-Удэ из Москвы. В столице в течение двух недель артисты принимали участие в съёмках четвёртого сезона самого масштабного в истории российского телевидения балетного конкурса «Большой Балет», сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Трансляции шоу, в котором впервые в истории приняли участие представители Бурятии, пройдут осенью на телеканале «Россия Культура».
«Дерзкие, стильные и креативные идеи авторов и создателей проекта позволят зрителям канала увидеть балет по-новому и помогут понять и полюбить это замечательное искусство, - говорится в пресс-релизе проекта. - Телезрители увидят балет с необычных, непривычных публике ракурсов, увидят так, как недоступно из кресла зрительного зала. Долгожданная встреча с любимым проектом совсем скоро – уже осенью! В новом телевизионном сезоне зрителей «Россия К» ждут яркие эмоции, незабываемые впечатления и новые знакомства - «Большой балет» снова открывает молодых звезд балета! Мы будем за них переживать и радоваться, следить за их творческой судьбой и вспоминать их невероятно красивые, оригинальные и сложные номера на проекте».
В четвёртом сезоне «Большого балета» приняли участие восемь пар молодых артистов балета из ведущих театров страны. Они боролись за главный приз «Хрустальный пуант», предоставленный партнером проекта компанией Mercury, в трёх номинациях – «Лучшая танцовщица», «Лучший танцовщик» и «Лучший дуэт».
- Не будем забегать вперед, но решение жюри стало для всех неожиданностью! – отмечают организаторы. - Однако тем интереснее будет телезрителям следить за тем, как разворачиваются события: ведь «Большой балет» - не просто телевизионное шоу - это танцевальное состязание, в котором участники работали на пределе своих сил.
Харука Ямада и Эрдэм Сандаков в своём родном театре они пока не исполняют сольных партий, но, несмотря на это, зарекомендовали себя в проекте. «Харука, как бабочка, летает с одного края сцены на другой», — сказал про балерину ведущий Ильдар Абдразаков. «Они ещё очень смущаются, они впервые участвуют в таком грандиозном мероприятии», — отметила их педагог Татьяна Муруева.
Эрдэм окончил Бурятский республиканский хореографический колледж, Харука приехала из Японии, где занималась балетом с двух лет. До приезда в Россию она также училась во Франции, но мечтала постичь традиции именно русской балетной школы.
Известно, что кроме классического репертуара, Харука Ямада и Эрдэм Сандаков представили номер из национального балета «Красавица Ангара».
Эрдэм Сандаков:
- Рад и горжусь тем, что нам выпал шанс принять участие и представить наш театр в таком масштабном событии. Спасибо всем, кто переживал за нас, писал сообщения в соцсетях, мы чувствовали вашу поддержку. Обязательно смотрите осенью шоу «Большой балет» на телеканале «Россия К». Талантливые артисты (было очень приятно со всеми познакомиться), красивые костюмы и декорации, звездное, но строгое жюри. Всех секретов раскрыть не могу, увидите сами, но совершенно точно любители искусства будут в восторге.
Харука Ямада:
- Много рассказать пока не могу, но особенно отмечу, какая тёплая атмосфера сложилась на проекте. Просто супер! Прекрасные отношения со всеми парами-соперниками, все замечательно относились друг к другу и поддерживали. Все прошло классно, большое спасибо организатором за приглашение и всем участникам за две недели совместного творчества. С нетерпением буду ждать телевизионной версии.
Эржена Жамбалова, директор Бурятского театра оперы и балета:
- В 2012 году проект «Большой балет» вызвал большой общественный и культурный резонанс, и с каждым новым сезоном организаторам удавалось не только держать, но и поднимать планку конкурса. Здорово и почетно, что в этом году в Москву, наконец, пригласили наших молодых солистов. Это очень важно для развития нашей балетной труппы – серьезная творческая заявка. Ребята оказались в компании самых талантливых артистов и педагогов страны и получили неоценимый импульс для дальнейшего развития.
Ильдар Абдразаков, оперный певец, дважды лауреат премии «Грэмми», ведущий проекта:
- Побывав в самой гуще событий, я могу сказать, что очень рад за зрителей телеканала «Россия-Культура». В нашей огромной стране не у каждого есть возможность регулярно ходить в театры оперы и балета и наслаждаться искусством. «Большой балет» — это грандиозный зрелищный проект, подготовленный командой профессионалов. Это действительно достойное зрелище.
Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, член жюри проекта:
- Они росли и взрослели на наших глазах — от съёмок к съёмкам. Я рада, что наши советы и напутствия танцовщики воспринимали для своего роста и развития. Приехав в театры, оказавшись в своей повседневности, они увидят себя уже совершенно другими.
Софья Гайдукова, российский хореограф и танцовщица, куратор проекта:
- Прекрасные артисты, дружественная атмосфера, новые театры-участники. Большое спасибо телеканалу «Россия-Культура» за этот волшебный проект. Ура!
Бурятские артисты вернулись со съёмок главного балетного шоу страны
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей республики просят сохранять спокойствие
«Всех секретов раскрыть не можем, но зрители будут в восторге», - говорят артисты
Правила ввели, так как «автомобильное движение становилось оживлённым»
Улан-удэнцы уже сейчас могут сдать ненужные вещи в благотворительный фонд
Выпускник ВСГУТУ снял забавное видео, что было бы, если корпуса вуза были людьми
В 2020 году было обнаружено 4 из 11 окольцованных птиц
Площадка для игры появилась в колонии-поселении №3
Росгвардейцы почтили день памяти своего небесного покровителя
Приставы обнаружили на счетах должника сумму, достаточную для погашения долга
Республика поднялась на одну строчку во всероссийском рейтинге
На этот раз не туда «отправили» похищенного младенца
Лесники напомнили, как собирать дикоросы без вреда для природы
Профессиональный тренер провела с девочкой первую тренировку
Дорожники обеспечивают бесперебойный проезд по федеральным трассам
Андрей Орловский посетил Бурятию и Ольхон во время многодневного поэтического путешествия по стране