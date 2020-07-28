Правила ввели, так как «автомобильное движение становилось оживлённым»
92 года назад, 28 июля 1928 года, Верхнеудинский горсовет постановлением № 126 установил правила движения и пользования автомобилями и мотоциклами. Воспоминанием этого исторического дня поделились в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. ⠀
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Ещё в 1927 году «Бурят-Монгольская правда» сообщала, что «автомобильное движение становится оживлённым». В городе и пригороде постоянно курсировали 10 машин, а иногда их скапливалось до 20 (с учётом военного автотранспорта).
Тогда весь автопарк республики состоял из 13 автомобилей.
Цифры почти столетней давности несравнимы с нынешними показателями. Сегодня ежедневно фиксируются мелкие ДТП, а также дорожные аварии, в которых травмируются и погибают люди. Так, например, в первом полугодии на дорогах зарегистрировано 40 ДТП с участием водителей со стажем менее двух лет.
92 года назад в Бурятии установили правила дорожного движения
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