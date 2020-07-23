Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
В Бурятии в первом полугодии на дорогах зарегистрировано 40 ДТП с участием водителей, имеющих стаж менее двух лет. В 26 случаях установлена вина начинающих водителей, в результате происшествий травмы различной степени тяжести получили 35 участников дорожного движения, погибших нет.
- Проведённый анализ показал, что самым распространённым видом ДТП с водителями без опыта – является столкновение транспортных средств. Основными причинами совершения аварий начинающими водителями стали нарушения ПДД, связанные с несоблюдением очередности проезда перекрёстков, нарушением расположения транспортных средств на проезжей части и несоответствие скорости конкретным условиям движения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Из 26 аварий 14 ДТП произошли по вине водителей-женщин: получили травмы различной степени тяжести 21 человек. В 12 ДТП водители-мужчины травмировали 12 человек.
За полгода в Бурятии неопытные водители попали в 40 ДТП
Происшествия, Фото:
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