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Житель Иркутской области по байкальскому льду перевозил украденные шпалы

Житель Иркутской области по байкальскому льду перевозил украденные шпалы
Общество,  Фото:pixabay.com
Шпалы он хранил у себя дома

Транспортные полицейские Иркутска задержали подозреваемого в краже шпал.

Как установило следствие, житель Слюдянского района в феврале совершил кражу шпал, складированных на железнодорожном перегоне станций «Шарыжалгай-Маритуй» КБЖД. Украденное мужчина вывез на санях по ледовому перекрытию озера Байкал к себе домой, где складировал для дальнейшего использования в хозяйственных постройках.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого, украденное изъято. Возбуждены уголовные дела, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража Иркутск Байкал
 
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