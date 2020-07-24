Шпалы он хранил у себя дома
Транспортные полицейские Иркутска задержали подозреваемого в краже шпал.
Как установило следствие, житель Слюдянского района в феврале совершил кражу шпал, складированных на железнодорожном перегоне станций «Шарыжалгай-Маритуй» КБЖД. Украденное мужчина вывез на санях по ледовому перекрытию озера Байкал к себе домой, где складировал для дальнейшего использования в хозяйственных постройках.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого, украденное изъято. Возбуждены уголовные дела, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области по байкальскому льду перевозил украденные шпалы
Общество, Фото:
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