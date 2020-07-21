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В Улан-Удэ антитабачная акция пройдёт полностью в онлайн-режиме

В Улан-Удэ антитабачная акция пройдёт полностью в онлайн-режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обмен сигарет на яблоки был отменён по требованию Роспотребнадзора

23 июля в 15:00 в Улан-Удэ стартует антитабачная акция «Забей на сигарету», приуроченная к Всемирному дню без табака. Она пройдёт в прямом эфире в социальной сети Инстаграм на странице управления по делам молодёжи.

Для участия в акции нужно записать видеоролик продолжительностью до 2 минут, в котором участник занимается спортом и выражает своё негативное отношение к курению. Срок подачи заявки на участие до 16:00 22 июля.

Акция по раздаче яблок, запланированная 23 июля в Улан-Удэ на «Арбате», отменяется в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании требований управления Роспотребнадзора по РБ.

Награждение участников дипломами, благодарственными и подарочными сертификатами состоится в управлении по делам молодёжи 23 июля в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 12+
акция Улан-Удэ Здоровый образ жизни сигареты
 
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