Обмен сигарет на яблоки был отменён по требованию Роспотребнадзора
23 июля в 15:00 в Улан-Удэ стартует антитабачная акция «Забей на сигарету», приуроченная к Всемирному дню без табака. Она пройдёт в прямом эфире в социальной сети Инстаграм на странице управления по делам молодёжи.
Для участия в акции нужно записать видеоролик продолжительностью до 2 минут, в котором участник занимается спортом и выражает своё негативное отношение к курению. Срок подачи заявки на участие до 16:00 22 июля.
Акция по раздаче яблок, запланированная 23 июля в Улан-Удэ на «Арбате», отменяется в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании требований управления Роспотребнадзора по РБ.
Награждение участников дипломами, благодарственными и подарочными сертификатами состоится в управлении по делам молодёжи 23 июля в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ антитабачная акция пройдёт полностью в онлайн-режиме
Общество, Фото:
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