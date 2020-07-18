В Улан-Удэ сигареты обменяют на яблоки

Улан-удэнцы смогут в буквальном смысле «забить на сигарету»



В Улан-Удэ стартовала антитабачная акция «Забей на сигарету», приуроченная ко Всемирному дню без табака. Из-за пандемии коронавируса мероприятие, запланированное на май, проходит в июле, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту управления по делам молодёжи - udm@ulan-ude-eg.ru или в Viber по телефону 89834558686. Организаторы в назначенное время выдадут участнику плакат/листовку для записи видеоролика. Готовый видеоролик (до двух минут), в котором участник держит в руках плакат/листовку о вреде курения и рассказывает о пользе спорта и своем негативном отношении к вредной привычке, также нужно направить на электронную почту udm@ulan-ude-eg.ru или по тому же номеру в Viber.



Заявки принимаются до 10:00 20 июля.

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Второй этап акции стартует 22 июля в 15:00 в прямом эфире в Инстаграмм на странице управления по делам молодёжи администрации Улан-Удэ: @udm_ulan_ude. В онлайн-режиме горожанам напомнят о вреде курения, расскажут об истории происхождения Всемирного дня без табака, и о том, как его отмечают в разных городах.

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23 июля с 15:00 на «Арбате» у фонтана «Рыбки» все желающие бросить курить смогут поучаствовать в антитабачной акции, обменяв сигареты на яблоко. Горожанам также предложат в буквальном смысле «забить на сигарету». Курильщики, решившие побороть вредную привычку, смогут прибить гвоздями к специально установленному деревянному столбу пачки сигарет.



В этот же день состоится награждение дипломами, благодарственными и подарочными сертификатами участников первого этапа акции, приславших свои видеоролики.

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