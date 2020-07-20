В Забайкалье юнармейцы совершат прыжки с парашютом

Проект проводится в крае во второй раз



В Забайкальском крае с 27 июля по 2 августа будет проведён проект для юнармейцев в возрасте от 14 лет «Юнармейский десант-2020». Он будет реализован на базе Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Его цель – подготовка допризывной молодёжи для вооруженных сил РФ по специальности «парашютист», а также членов спортивных, патриотических и военно-патриотических организаций.



- В прошлом году мы проводили проект в первый раз, в нём приняли участие ребята из Читы. В этом году будут участвовать дети и из районов края. Конечно, самым ярким и запоминающимся моментом для участников стал прыжок с парашютом. При организации учебного процесса в этом году будут соблюдены все необходимые и актуальные на момент реализации проекта меры по профилактике распространения коронавируса, – комментирует начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Забайкальского края Андрей Черепанов.



В программе десанта пройдут теоретическое обучение с полным использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с перечнем учебных материалов для подготовки парашютистов, а также практический показ и тренировка.



Подготовка к совершению прыжка начинается с первого дня обучения, занятия будут проводиться в составе учебной группы под руководством инструктора. По окончании курса теоретического обучения юнармейцы сдадут общий зачёт по пройденным темам, на основании его результатов и представленных оценочных листов будет издан приказ «О допуске начинающих парашютистов к совершению прыжка с парашютом».



К прыжку будут допущены ребята, годные по состоянию здоровья, прошедшие полный курс наземной подготовки, получившие на контрольных занятиях оценки не ниже «хорошо». Прыжок с парашютом юнармейцы совершат из самолета Ан-2, после которого им вручат значок ДОСААФ России «За первый прыжок с парашютом». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

