В Забайкалье юнармейцы совершат прыжки с парашютом

Проект проводится в крае во второй раз
В Забайкальском крае с 27 июля по 2 августа будет проведён проект для юнармейцев в возрасте от 14 лет «Юнармейский десант-2020». Он будет реализован на базе Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Его цель – подготовка допризывной молодёжи для вооруженных сил РФ по специальности «парашютист», а также членов спортивных, патриотических и военно-патриотических организаций.
- В прошлом году мы проводили проект в первый раз, в нём приняли участие ребята из Читы. В этом году будут участвовать дети и из районов края. Конечно, самым ярким и запоминающимся моментом для участников стал прыжок с парашютом. При организации учебного процесса в этом году будут соблюдены все необходимые и актуальные на момент реализации проекта меры по профилактике распространения коронавируса, – комментирует начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Забайкальского края Андрей Черепанов.
В программе десанта пройдут теоретическое обучение с полным использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с перечнем учебных материалов для подготовки парашютистов, а также практический показ и тренировка.
Подготовка к совершению прыжка начинается с первого дня обучения, занятия будут проводиться в составе учебной группы под руководством инструктора. По окончании курса теоретического обучения юнармейцы сдадут общий зачёт по пройденным темам, на основании его результатов и представленных оценочных листов будет издан приказ «О допуске начинающих парашютистов к совершению прыжка с парашютом».
К прыжку будут допущены ребята, годные по состоянию здоровья, прошедшие полный курс наземной подготовки, получившие на контрольных занятиях оценки не ниже «хорошо». Прыжок с парашютом юнармейцы совершат из самолета Ан-2, после которого им вручат значок ДОСААФ России «За первый прыжок с парашютом». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
В Забайкалье юнармейцы совершат прыжки с парашютом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города
Проект проводится в крае во второй раз
В честь престольного праздника состоялись Божественная литургия и молебен Святым Царственным страстотерпцам
Семья Шмариных отметила 60-летие семейной жизни
Отключение связано с проведением профилактических работ
Строительство планируется завершить в конце этого года
Осуждённым рассказывают о правопослушном поведении
Планируется, что она пройдёт по субботам в августе в поликлиниках по месту жительства
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из национального парка
Майдари хурал пройдёт в Иволгинском дацане 23, 24 и 25 июля
Бурятия получила сразу два чемпионата России в один год
Автоинспекторы проводят инструктажи по безопасности
Очевидцы назвали произошедшее «волнующим и ужасающим одновременно»
Михаил Елисеевич Попов получил Орден Красной Звезды из рук маршала Константина Рокоссовского
Стены разукрасили в отделении материнства и детства