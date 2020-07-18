Режим ЧС вводился из-за разрушенного моста
Вчера, 17 июля в Окинском районе Бурятии были завершены работы по оборудованию объездной дороги в районе повреждённого моста на автодороге Монды – Орлик.
В связи с завершением работ снят режим «Чрезвычайная ситуация», сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС был введён в Окинском районе 15 июля из-за повреждённого деревянного моста.
Вскоре стало известно, что водитель большегруза разрушил этот мост, превысив при проезде по нему допустимый вес. Пока шло обустройство объездной дороги, грузовик и автомобили повышенной проходимости проезжали через ручей, вброд.
В Окинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Режим ЧС вводился из-за разрушенного моста
Улан-удэнцы смогут в буквальном смысле «забить на сигарету»
⠀
⠀
Жители проспекта Строителей возмущены ходом ремонта, оставившего их без горячей воды
Операция прошла в Селенгинском районе
Общественник считает, что требуется кардинальный подход к пересмотру принципов в деятельности на Байкале
В Бурятии продолжается операция «Особый противопожарный режим»
В обновлённый состав вошли учёные из региональных отделений РАН
Екатерина Твердохлебова занимается цветочным оформлением на улицах города
Тренинги будут проводить с молодыми родителями
В Улан-Удэ без осадков
Этапы соревнования проводятся в виде тренировочных тестовых заездов с раздельным стартом
Отличного результата добились выпускники в Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Иркутске
Помимо этого, для посетителей откроют свои двери неконтактные зоопарки
Учебно-боевые пуски проводились электронным способом
Будут приведены в порядок более двадцати домов в Правобережном и Октябрьском округах