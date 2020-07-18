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В Окинском районе Бурятии сняли режим ЧС

В Окинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Режим ЧС вводился из-за разрушенного моста

Вчера, 17 июля в Окинском районе Бурятии были завершены работы по оборудованию объездной дороги в районе повреждённого моста на автодороге Монды – Орлик.

В связи с завершением работ снят режим «Чрезвычайная ситуация», сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС был введён в Окинском районе 15 июля из-за повреждённого деревянного моста.

Вскоре стало известно, что водитель большегруза разрушил этот мост, превысив при проезде по нему допустимый вес. Пока шло обустройство объездной дороги, грузовик и автомобили повышенной проходимости проезжали через ручей, вброд.

режим ЧС Окинский район
 
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