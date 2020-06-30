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В Бурятии ограничительный режим продлили, но с послаблениями

В Бурятии ограничительный режим продлили, но с послаблениями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Власти Бурятии пошли навстречу людям старше 65 лет, а также общепиту и турбизнесу

В Бурятии режим ограничительных мероприятий, ранее действовавший до 30 июня, продлён до 31 июля. Но при этом принят ряд послаблений: ресторанам разрешено увеличить время работы с 22.00 до 24.00, граждане старше 65 лет смогут выйти на работу по согласованию с работодателем, отменено условие предоставления справки об отсутствии COVID-19 для приезжих туристов, кроме того разрешена работа, помимо гостиниц, частных гостевых домов. Об этом сообщили сегодня сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах.

Изменены условия посещения предприятий общественного питания. Они смогут принимать посетителей до 24 часов. Причём разрешена рассадка за одним столом уже не более четырёх человек, без учёта детей.

Работающие жители Бурятии старше 65 лет могут выйти на работу по согласованию с работодателем. Остальным гражданам в возрасте 65 лет и старше и лицам, имеющим хронические заболевания, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания. Впрочем, прогулки, занятия физкультурой и поездки на дачу пожилым людям разрешены.

Ряд решений приняты в отношении объектов туристической отрасли. Отменено условие предоставления справки об отрицательном анализе на COVID-19 для приезжих туристов. В республике разрешены организованные туристические выезды. Физическим лицам (гостевым домам) разрешено оказывать сдавать в аренду жильё туристам при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов, социального дистанцирования, а также подачи сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Сохраняются требования к обеспечению эпидемиологической безопасности в организациях торговли. Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов необходимо обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (один человек);
- вход посетителей во все помещения только в масках;
- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;
- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).

По-прежнему запрещена работа кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 30 июня в Бурятии 2957 случаев заражения COVID-19 (+33 за сутки).


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