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В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 33 человек

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 33 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разрастается очаг COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 30 июня в Бурятии зарегистрировано 2957 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1658.

Накануне было 2924 случая заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 33 человек.

Из 33 новых случаев COVID-19: двое – это прибывшие из других регионов, ещё двое связаны с очагом в БСМП, пять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», неврологическое отделение БСМП стало очагом распространения коронавируса на прошлой неделе. Нулевым пациентом оказалась больная с инсультом, у которой положительный анализ на COVID-19 был зафиксирован только на четвёртом тесте. 25 мая сообщалось, что о 15 заражённых пациентах и медиках БСМП. На следующий день прибавилось ещё двое больных, 28-го – ещё один больной. 29-го – сразу +8 новых заражённых, а сегодня ещё двое.

За всё время в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2085 человек. В том числе накануне выздоровели 30 пациентов.

- Из них семь человек выписаны из республиканской инфекционной больницы, шесть – из республиканской клинической больницы, из Центра восточной медицины – четыре, амбулаторно выздоровели 13 человек, - сообщили в республиканском оперштабе.

Входят в статистику и 21 летальный случай. У всех умерших больных с коронавирусом были тяжёлые сопутствующие патологии. Последний из них произошёл 27 июня: умерла 70-летняя женщина.

На сегодня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении ещё 331 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания.

- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 коек, занято – 533, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 520, свободно – 438 коек. Занятость коечного фонда – 53,3 %, - уточнили в оперштабе.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1115 человек, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы в Улан-Удэ начнут работать в этом году, как обычно, 1 сентября.

Недавно в республиканской больнице им. Семашко провели две операции больным коронавирусом пациентам. Одна их пациентов, к тому же, находилась на аппарате ИВЛ.

В республике прикрыли 10 кафе и два пивных бара, не соблюдавших антиковидные правила.

Тункинское село Шулуты, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, окопали двойными траншеями.
коронавирус профилактика
 
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