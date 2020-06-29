 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями

В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями
Общество,  Фото:страница Доры Хамагановой
Двойные траншеи окружили закрытое на карантин село почти полным кольцом

В Тункинском районе Бурятии вокруг села Шулуты, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, сделана двойная опашка. Об этом сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.

- Сегодня в карантинном селе Шулуты, по решению районного оперштаба под руководством Ивана Альхеева (главы Тункинского района – ред.), вокруг населённого пункта сделана уже двойная глубокая опашка. Двойные траншеи, по сути, достаточно глубокие двойные рвы, окружили село почти полным кольцом, - сообщила Дора Хамаганова.

На необычную меру пришлось пойти после того, как вчера ночью автомобилисты пытались прорваться в закрытое на карантин село. Пресс-секретарь районной администрации охарактеризовала их как «автолюбителей смертельно опасного экстрима».

- Вспышку COVID-19 локализовать достаточно трудно, круг контактных устанавливается. Но сейчас предпринимаем всё, чтобы максимально ограничить въезд и выезд из заражённого села Шулуты. В селе Торы также проведена профилактическая работа, проведены профилактические беседы об опасности COVID-19. На 29 июня зарегистрировано только два новых случая COVID-19, 133 человека признаны контактными. В отношении двух жительниц сёл Торы и Шулуты, знавших о своих официальных положительных тестах на COVID-19 и заразивших своих родных, односельчан, соседей, по окончании карантина, примем меры судебного преследования, - сообщил глава района Иван Альхеев.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе на прошлой неделе произошла вспышка коронавируса – сразу 23 случая инфицирования COVID-19 среди жителей сёл Торы и Шулуты. Заражение произошло, скорее всего, на шаманском обряде, который проводился 9-10 июня в Шутутах.

В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия. Решением оперативного штаба района на Шулуты наложен карантин.

По уточнённой информации, одна многочисленная семья жителей сёл Торы и Шулуты, кроме шаманского обряда, провела ещё и юбилей, сообщила сегодня Дора Хамаганова. По её информации, сотни человек оказались контактными.

По данным на 29 июня, всего в Тункинском районе число больных COVID-19 выросло до 49 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 больных за сутки).


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями
В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями
Общество, 29.06.2020
Двойные траншеи окружили закрытое на карантин село почти полным кольцом  
Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»
Об Анатолии Михаханове написала газета «The Guardian»
Общество, 29.06.2020
Статья в британской газете была посвящена пищевым привычками профессиональных сумоистов
В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика
В Бурятии вышла новая серия про мошенника Доржика
Общество, 29.06.2020
На этот раз Доржик решил заняться автомобильными кражами
В Бурятии профессию получили почти 1000 осуждённых
В Бурятии профессию получили почти 1000 осуждённых
Общество, 29.06.2020
Они получали профессии из списка наиболее востребованных
Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт
Бурятский ансамбль «Наран-Гоохон» даст онлайн-концерт
Общество, 29.06.2020
В программе прозвучат песни Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области
В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ
В Улан-Удэ прооперировали больную коронавирусом на ИВЛ
Общество, 29.06.2020
По словам врача, операция повысит шансы на скорейший выход из тяжёлого состояния
Живущая в США модель Мария Шантанова: «Бурятия - мой дом»
Живущая в США модель Мария Шантанова: «Бурятия - мой дом»
Общество, 29.06.2020
Модель Мария Шантанова, приехавшая домой в гости из США, откровенно рассказала о себе
В Улан-Удэ появились «лежачие» светофоры с подсветкой
В Улан-Удэ появились «лежачие» светофоры с подсветкой
Общество, 29.06.2020
Светофоры для «смартфонозависимых» установили на двух остановках города
Уроженка Бурятии набрала более миллиона подписчиков в TikTok
Уроженка Бурятии набрала более миллиона подписчиков в TikTok
Общество, 29.06.2020
Эржена Аюшиева присоединилась к одному из московских TikTok хаусов
Иркутская область показывает самую низкую явку в СФО
Иркутская область показывает самую низкую явку в СФО
Общество, 29.06.2020
Проголосовала восьмая часть избирателей
В Бурятии на берег Байкала выходят до восьми медведей одновременно
В Бурятии на берег Байкала выходят до восьми медведей одновременно
Общество, 29.06.2020
В нацпарке в Бурятии отмечают стабильно высокую численность медведей
На главной площади Улан-Удэ могут появиться фонтаны и подземный переход
На главной площади Улан-Удэ могут появиться фонтаны и подземный переход
Общество, 29.06.2020
Новая концепция благоустройства площади Советов предлагает довольно радикальные меры
В Бурятии зачитали рэп о поправках в Конституцию
В Бурятии зачитали рэп о поправках в Конституцию
Общество, 29.06.2020
Коллектив ARBA призывает жителей Бурятии «решать и действовать»
Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»
Сельчане Бурятии стали участниками второго розыгрыша викторины «Голос удачи»
Общество, 29.06.2020
Своих обладателей нашли автомобиль «Нива», трактор «Уралец» и много других призов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^