В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями

В Тункинском районе Бурятии вокруг села Шулуты, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, сделана двойная опашка. Об этом сообщила пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
- Сегодня в карантинном селе Шулуты, по решению районного оперштаба под руководством Ивана Альхеева (главы Тункинского района – ред.), вокруг населённого пункта сделана уже двойная глубокая опашка. Двойные траншеи, по сути, достаточно глубокие двойные рвы, окружили село почти полным кольцом, - сообщила Дора Хамаганова.
На необычную меру пришлось пойти после того, как вчера ночью автомобилисты пытались прорваться в закрытое на карантин село. Пресс-секретарь районной администрации охарактеризовала их как «автолюбителей смертельно опасного экстрима».
- Вспышку COVID-19 локализовать достаточно трудно, круг контактных устанавливается. Но сейчас предпринимаем всё, чтобы максимально ограничить въезд и выезд из заражённого села Шулуты. В селе Торы также проведена профилактическая работа, проведены профилактические беседы об опасности COVID-19. На 29 июня зарегистрировано только два новых случая COVID-19, 133 человека признаны контактными. В отношении двух жительниц сёл Торы и Шулуты, знавших о своих официальных положительных тестах на COVID-19 и заразивших своих родных, односельчан, соседей, по окончании карантина, примем меры судебного преследования, - сообщил глава района Иван Альхеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе на прошлой неделе произошла вспышка коронавируса – сразу 23 случая инфицирования COVID-19 среди жителей сёл Торы и Шулуты. Заражение произошло, скорее всего, на шаманском обряде, который проводился 9-10 июня в Шутутах.
В отношении организаторов массового мероприятия будут приняты меры административного воздействия. Решением оперативного штаба района на Шулуты наложен карантин.
По уточнённой информации, одна многочисленная семья жителей сёл Торы и Шулуты, кроме шаманского обряда, провела ещё и юбилей, сообщила сегодня Дора Хамаганова. По её информации, сотни человек оказались контактными.
По данным на 29 июня, всего в Тункинском районе число больных COVID-19 выросло до 49 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 больных за сутки).