В Бурятии село из-за вспышки COVID-19 окопали двойными траншеями

- Вспышку COVID-19 локализовать достаточно трудно, круг контактных устанавливается. Но сейчас предпринимаем всё, чтобы максимально ограничить въезд и выезд из заражённого села Шулуты. В селе Торы также проведена профилактическая работа, проведены профилактические беседы об опасности COVID-19. На 29 июня зарегистрировано только два новых случая COVID-19, 133 человека признаны контактными. В отношении двух жительниц сёл Торы и Шулуты, знавших о своих официальных положительных тестах на COVID-19 и заразивших своих родных, односельчан, соседей, по окончании карантина, примем меры судебного преследования, - сообщил глава района Иван Альхеев.







По уточнённой информации, одна многочисленная семья жителей сёл Торы и Шулуты, кроме шаманского обряда, провела ещё и юбилей, сообщила сегодня Дора Хамаганова. По её информации, сотни человек оказались контактными.







По данным на 29 июня, всего в Тункинском районе число больных COVID-19 выросло до 49 человек.