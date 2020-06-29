Уроженка Бурятии набрала более миллиона подписчиков в TikTok

Уроженка Бурятии 20-летняя Эржена Аюшиева, более известная как Эра, набрала более миллиона подписчиков на популярной платформе TikTok. А в Instagram на девушку подписано почти 50 тысяч пользователей.







На своей странице в TikTok Эржена постит смешные видео, участвует в челленджах и много танцует. Большинство последних видеороликов сняты как раз в этом доме при участии других блогеров.









Эржена Аюшиева в Бурятии участвовала в конкурсе красоты «Мисс Байкала-2018», в том же году переехала в Москву, где также соревновалась за звание самой красивой в разных конкурсах. Сейчас девушка очень популярна в TikTok – её видеоролики набирают от 50 тысяч до 7 миллионов просмотров.Популярность девушки резко возросла, когда она присоединилась к одному из TikTok хаусов (house – дом, прим.ред) в Москве. Тик Ток Хаус – общее название для команды молодых тиктокеров, которые живут в одном доме и занимаются производством контента для соцсетей. В России наиболее популярными тик ток хаусами являются Hype House Rus, XO Team и Dream Team. А уроженка Бурятии Эржена около месяца назад присоединилась к дому XHouse.