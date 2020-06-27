Накануне скончался 62-летний пациент
26 июня в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер 62-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.
- Находился на лечении в ЦРБ с 24 июня, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Пациент имел сопутствующие заболевания: последствия инсульта, симптоматическая эпилепсия, гипертоническая болезнь 3ст., ожирение 3 ст., инвалидность 1 гр., - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущая смерть, связанная с коронавирусом, была зарегистрирована 23 июня, когда умерла 84-летняяпенсионерка.
На утро 27 июня в Бурятии зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом.
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
Общество, Фото:
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