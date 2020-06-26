В Амурской области оштрафовали улан-удэнку за оскорбление полицейских

Пьяная женщина нецензурно выражалась на вокзале
В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в публичном оскорбление представителя власти.
Женщина, находясь на территории железнодорожного вокзала Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, публично с использованием нецензурных выражений оскорбила сотрудников полиции. Полицейские пытались пресечь её противоправное поведение.
- Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, а также наличие отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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