В Амурской области оштрафовали улан-удэнку за оскорбление полицейских

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пьяная женщина нецензурно выражалась на вокзале



В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в публичном оскорбление представителя власти.



Женщина, находясь на территории железнодорожного вокзала Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, публично с использованием нецензурных выражений оскорбила сотрудников полиции. Полицейские пытались пресечь её противоправное поведение.



- Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, а также наличие отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Решение суда не вступило в законную силу.

