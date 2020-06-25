Медработники Кяхты заявили, что главврач лишил их обещанной прибавки к зарплате

Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
Сегодня в Сети распространилось обращение медработников Кяхтинской центральной районной больницы к общественности. Медработники заявляют, что им была обещана прибавка к зарплате, однако этого не случилось.
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В обращении говорится, что две недели назад терапевтическое отделение больницы перевели на карантин – сейчас там находятся около 30 человек, включая персонал и больных.
- Получилось так, что персоналу хирургического отделения полностью передали все обязанности терапии, тем самым увеличили объём работы вдвое. Теперь пришлось работать сразу в двух отделениях. Работа не лёгкая: каждый день носим тяжёлые ведра с обедами, большие мешки с мусором, даже трупы уносим самостоятельно, - рассказывают санитарки.
По их словам, санитаркам обещали повысить ставку на 25%.
- Мы вынуждены были принять такие условия, ведь работать за терапию было некому. В результате, вчера узнаем, что главный врач попросту отказался от своих обещаний и заявил, что нам не видать прибавки. Мы подготовили ходатайство, и старшая медсестра отправила его главврачу, но никакого ответа не последовало. В таком положении оказалось 8 человек из хирургии, которые в течение двух недель работали без продыху и оказались без дополнительных выплат, - говорится в сообщении.
Главный врач больницы Сергей Очиров уже прокомментировал пост об этом в Сети: «День оплаты не наступил. Медсестрам оплаты не будет, т.к. они выполняли свой объём работы. Мы заняли одну палату в хирург.отд..Санитаркам оплатим +25 проц. за помощь в подаче из пищеблока и белья в прачку», коротко ответил он.
Сегодня ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- По Кяхте ситуация известна нам, мы разберемся. Я думаю, есть определённое недопонимание, я поручила нашему управлению по экономической деятельности – они разберутся. Хочу отметить, что не все сотрудники знают, что принято постановление главы Бурятии о том, что именно медработники, которые находятся в вынужденном карантине вместе с пациентами, получают дополнительную выплату из расчёта один час – 120 рублей для докторов, 60 рублей для средних и младших медработников. По ситуации с Кяхтой мы разберемся, посмотрим, какая была нагрузка в соответствии с критериями системы оплаты труда, - подчеркнула Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего на утро 25 июня в Бурятии зарегистрировано 2775 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1549.
Медработники Кяхты заявили, что главврач лишил их обещанной прибавки к зарплате
Общество, Фото:
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