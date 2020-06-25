В мероприятии, посвящённому 75-летию Победы, приняли участие более 1800 человек
24 июня в Чите состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 1800 человек, представляющих 29-ю армию, Росгвардию, пограничное управление ФСБ России, УМВД по Забайкальскому краю, МЧС и юнармию.
В парадном строю через площадь Ленина проехали более 70 единиц современной и исторической боевой техники. Авиационную часть парада составили 6 вертолётов и 4 истребителя СУ-30СМ из авиабазы в Домне. Принимал парад начальник штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майор Роман Кутузов, командовал – заместитель командующего армией генерал-майор Валерий Шарагов.
Впервые на параде была представлена колонна военнослужащих армейского спецназа, подразделение которого недавно развёрнуто в Чите. Также впервые отметился вновь сформированный полк радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представленный новейшими комплексами электронной разведки «Леер» на базе автомобиля КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите в параде впервые участвовали спецназ и войска РЭБ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она стала победительницей экологического этапа всероссийского конкурса «Большая перемена»
В селе Бар совершили чин освящения
Бурятстат продолжает набор переписчиков для всероссийской переписи населения 2020 года
Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.
Специалисты наблюдают за этим животным третий год
Проект открылся премьерой песни «Благословенная Бурятия»
В Тункинском районе всё чаще стали регистрироваться завозные случаи коронавируса
На УИКах организуют маршрутизацию перемещения голосующих по поправкам в Конституцию
Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
Выплаты на детей до 16 лет будут назначены автоматически, по ранее поданным реквизитам
Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее
В мэрии заявили, что жильцы сами выбрали себе такое благоустройство
Учёные опровергают сюжет РЕН ТВ о том, что Байкал превращается в мутную жижу
В исправительной колонии №7 прошла спартакиада «Наркотикам – нет!»
В регионе более 2,8 тысяч случаев заражения COVID-19