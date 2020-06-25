В Чите в параде впервые участвовали спецназ и войска РЭБ

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

В мероприятии, посвящённому 75-летию Победы, приняли участие более 1800 человек



24 июня в Чите состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 1800 человек, представляющих 29-ю армию, Росгвардию, пограничное управление ФСБ России, УМВД по Забайкальскому краю, МЧС и юнармию.



В парадном строю через площадь Ленина проехали более 70 единиц современной и исторической боевой техники. Авиационную часть парада составили 6 вертолётов и 4 истребителя СУ-30СМ из авиабазы в Домне. Принимал парад начальник штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майор Роман Кутузов, командовал – заместитель командующего армией генерал-майор Валерий Шарагов.



Впервые на параде была представлена колонна военнослужащих армейского спецназа, подразделение которого недавно развёрнуто в Чите. Также впервые отметился вновь сформированный полк радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представленный новейшими комплексами электронной разведки «Леер» на базе автомобиля КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

