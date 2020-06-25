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В Чите в параде впервые участвовали спецназ и войска РЭБ

В Чите в параде впервые участвовали спецназ и войска РЭБ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
В мероприятии, посвящённому 75-летию Победы, приняли участие более 1800 человек

24 июня в Чите состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 1800 человек, представляющих 29-ю армию, Росгвардию, пограничное управление ФСБ России, УМВД по Забайкальскому краю, МЧС и юнармию.

В парадном строю через площадь Ленина проехали более 70 единиц современной и исторической боевой техники. Авиационную часть парада составили 6 вертолётов и 4 истребителя СУ-30СМ из авиабазы в Домне. Принимал парад начальник штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майор Роман Кутузов, командовал – заместитель командующего армией генерал-майор Валерий Шарагов.

Впервые на параде была представлена колонна военнослужащих армейского спецназа, подразделение которого недавно развёрнуто в Чите. Также впервые отметился вновь сформированный полк радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представленный новейшими комплексами электронной разведки «Леер» на базе автомобиля КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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