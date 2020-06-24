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В Улан-Удэ прошёл парад Победы

В Улан-Удэ прошёл парад Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
1200 человек чеканили шаг на параде, а проехало более 50 единиц техники

Сегодня, 24 июня, на главной площади Улан-Удэ прошёл военный парад, знаменующий 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году увидеть пешие колонны и военную технику удалось не всем желающим. Зрителями военного парада стали только члены общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевого братства» (с ограничением по возрасту), а также люди, противостоявшие коронавирусу: медработники, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и волонтёры. Сама площадь была оцеплена. Для жителей, в том числе ветеранов, провели онлайн-трансляции в Интернете и на местных телеканалах.

- Уважаемые ветераны, мы преклоняемся перед вами, бережём вас и потому попросили вас сегодня остаться дома, посмотреть трансляцию парада по телевизору, чтобы не подвергать риску ваше здоровье, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Перед военнослужащими и зрителями с поздравительной речью выступил командующий общевойсковым объединением генерал-майор Михаил Носулев. Командующий напомнил всем о стойкости, отваге, чести и героизме воинов фронта и тружеников тыла.

- Четыре года многонациональный народ Советского Союза вёл смертельную схватку с фашизмом. Великая Победа нам досталась дорогой ценой. Неудачи и поражения начального периода войны не сломили волю народа и его армии. Многое пришлось испытать бойцам и командирам Красной армии – отступления, непрерывные ожесточённые бои, изнурительные и длительные переходы. Дни, месяцы и годы рядом со смертью, - сказал Михаил Носулев .

После собравшиеся почтили память павших за свободу и независимость Советского Союза минутой молчания.

Далее торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошли военнослужащие различных родов войск. Всего в параде приняли участие 1,2 тысяч солдат, прапорщиков и офицеров. Из-за ограничительных мер представителей МЧС, сотрудников правоохранительных служб и юнармейцев не было. 



Впервые на главной площади Бурятии механизированную колонну возглавлял символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной войны, легендарный танк Т-34. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы. На его броне до сих пор можно рассмотреть вмятины от вражеских снарядов. Танк был восстановлен специалистами ремонтно-восстановительного батальона. Также впервые по площади Советов прошли бронеавтомобили «Тигр».

Помимо этого, по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

Всего было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

парад 75 лет Победы
 
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