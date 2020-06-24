Площадь Советов в Улан-Удэ оцепили во время парада



















Сегодня на площади Советов состоялся парад Победы в честь 75-летия Победы. Из-за угрозы распространения коронавируса парад впервые прошёл при ограниченном числе зрителей. Приглашения получили только ветераны организации «Боевое братство» (не пожилые), а также люди, противостоящие коронавирусу: медработники, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и волонтёры. Тесты на коронавирус сдавали все – от участников парада до журналистов, освещавших мероприятие.Вся площадь с утра была оцеплена сотрудниками полиции, дружинниками, военной полиции. Один пропускной пункт устроили у «Спутника», ещё один у прокуратуры. Пропуска допущенных на парад строго проверялись. Возможности проскользнуть на площадь у простых зрителей не было.Максимум, что смогли увидеть граждане, не приглашённые на парад, - это проход военной техники к площади. Люди посмотрели на неё за ограждением, установленным у «Спутника». Как это было – в нашем фоторепортаже, сделанном во время построения техники.В самом параде приняли участие более 1,2 тысячи военнослужащих. В небе пролетели высокоманевренные истребители Су-30.Также впервые в составе механизированной колонны прошёл легендарный танк Т-34, снятый с постамента и восстановленный военными.