Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже

Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать
В Улан-Удэ салют в день парада Победы (0+), который пройдёт на острове Комсомольский 24 июня, должен был начаться в 22:00. Однако его сместили на час позже. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Бурятия последовала примеру Москвы, которая первой изменила время салюта на 23 часа. Такое решение в Западном восточном округе объяснили длинным световым днём.
В столице Бурятии все салюты традиционно проходят в 22.00. Лишь в 2016 и 2017 годах в День города фейерверки устраивали поздно – в 22.45 и 22.30 соответственно. Салют в честь Дня Победы в 23.00 состоится впервые.
В Бурятии до 30 июня действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и другие ограничительные мероприятия. В том числе существует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий. На вопрос, можно ли будет зрителям приехать к месту салюта, специалисты ответили однозначно: «Нет». Как будет проходить процедура недопущения зрителей к месту салюта, пока точно неясно.
В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне салютные дивизионы Восточного военного округа проведут сегодня праздничные салюты в Улан-Удэ, Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. В Восточном военном округе ранее отмечали, что будут задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок. Всего будет израсходовано около 3000 боеприпасов, из которых более 600 – салютных.
Сегодня же состоится парад Победы, который также пройдёт при ограниченном числе зрителей. Списки зрителей были утверждены заранее – это члены организации «Боевое братство» и медики и волонтёры, внёсшие вклад в борьбу с коронавирусом. Остальные горожане, в том числе ветераны, увидят парад только онлайн.
К слову, 9 мая военные в Улан-Удэ давали артиллерийский салют в честь 75-летия Победы. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.