 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июня

23 Июня

Популярное

Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже

Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать 

В Улан-Удэ салют в день парада Победы (0+), который пройдёт на острове Комсомольский 24 июня, должен был начаться в 22:00. Однако его сместили на час позже. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Бурятия последовала примеру Москвы, которая первой изменила время салюта на 23 часа. Такое решение в Западном восточном округе объяснили длинным световым днём.

В столице Бурятии все салюты традиционно проходят в 22.00. Лишь в 2016 и 2017 годах в День города фейерверки устраивали поздно – в 22.45 и 22.30 соответственно. Салют в честь Дня Победы в 23.00 состоится впервые.

В Бурятии до 30 июня действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и другие ограничительные мероприятия. В том числе существует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий. На вопрос, можно ли будет зрителям приехать к месту салюта, специалисты ответили однозначно: «Нет». Как будет проходить процедура недопущения зрителей к месту салюта, пока точно неясно. 

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне салютные дивизионы Восточного военного округа проведут сегодня праздничные салюты в Улан-Удэ, Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. В Восточном военном округе ранее отмечали, что будут задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок. Всего будет израсходовано около 3000 боеприпасов, из которых более 600 – салютных.

Сегодня же состоится парад Победы, который также пройдёт при ограниченном числе зрителей. Списки зрителей были утверждены заранее – это члены организации «Боевое братство» и медики и волонтёры, внёсшие вклад в борьбу с коронавирусом. Остальные горожане, в том числе ветераны, увидят парад только онлайн.

К слову, 9 мая военные в Улан-Удэ давали артиллерийский салют в честь 75-летия Победы. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
салют коронавирус профилактика День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Общество, 24.06.2020
Движение в центре будет перекрыто до часа дня
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Общество, 24.06.2020
Труженики тыла и дети войны получили подарки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Общество, 24.06.2020
Лидерами стали Карелия и Астраханская область
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Общество, 24.06.2020
Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
Общество, 24.06.2020
Бурятия по этому показателю на четвёртом месте в ДФО
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 24.06.2020
В Улан-Удэ до +25 градусов
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Общество, 23.06.2020
Соревнования запланированы на октябрь этого года
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Общество, 23.06.2020
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Общество, 23.06.2020
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Общество, 23.06.2020
Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
Общество, 23.06.2020
Мероприятия проводятся без привлечения школьников
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
Общество, 23.06.2020
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
Общество, 23.06.2020
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Общество, 23.06.2020
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 23.06.2020
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^