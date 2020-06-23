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Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»

Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»
Общество,  Фото:скриншот
Глава Бурятии занятно ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня во время прямого эфира в YouTube ответил на вопрос, пойдёт ли он на следующие выборы, которые состоятся в 2022 году. Ответ оказался весьма неожиданным.

- Будет день - будет пища. Даже не будем загадывать. Честно, это не заигрывание, - ответил Алексей Цыденов.

Прежде он не раз заявлял о том, что намерен вновь баллотироваться на пост главы. Об этом он сказал, например, в августе 2019 года.

- Безусловно, решать будут люди на выборах. Я всё равно пойду на выборы. И люди будут оценивать, как работал – то, что говорил в 2017 году, и, грубо говоря, отчёт уже в 2022 году. Люди посмотрят - есть результат или нет результата. Это, безусловно, ответственность, это, безусловно, вызов. Я намерен все проекты довести до конца, а потом с гордо поднятой головой, со спокойствием в душе можно уже идти. А так - я намерен обратиться к гражданам за поддержкой, - заверил тогда Цыденов.

В январе также во время прямого эфира уверенно заявил: «Может, конечно, кто-то хочет, чтобы я уехал. Но я остаюсь».

Сегодня Алексей Цыденов подчеркнул, что его судьба будет во многом решаться в связи с голосованием за поправки в Конституцию.

- Я, конечно, намерен (идти на второй срок – ред.), о чём уже говорил. Голосование по Конституции в том числе покажет это. Это голосование – в том числе оценка моей деятельности. Если оценка будет плохая – это показатель, что я тоже плохо работаю, - сказал он.

Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, покинув пост замминистра транспорта России. Тогда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87,43 % голосов избирателей.
глава Бурятии правительство РБ
 
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