Глава Бурятии ответил на вопрос, не забирают ли его в Москву
Глава Бурятии Алексей Цыденов не собирается покидать свою должность. Он лично развеял слухи о возможном переходе на новую должность на федеральном уровне. Об этом глава сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на следующий вопрос: «Вы остаётесь в Бурятии, или вас забирают?»
- Я остаюсь, - заверил Алексей Цыденов. – Может, конечно, кто-то хочет, чтобы я уехал. Но я остаюсь.
Он подчеркнул, что кадровый вопрос не стоит в том числе в связи со сменой правительства России.
Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, покинув пост замминистра транспорта России. Тогда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87,43 % голосов избирателей.
В августе 2019 года Алексей Цыденов уже говорил, что будет участвовать в следующих выборах главы Бурятии.
- Безусловно, решать будут люди на выборах. Я все равно пойду на выборы. И люди будут оценивать, как работал – то, что говорил в 2017 году и, грубо говоря, отчет уже в 2022 году. Люди посмотрят - есть результат или нет результата. Это, безусловно, ответственность, это, безусловно, вызов. Я намерен все проекты довести до конца, а потом с гордо поднятой головой со спокойствием душе можно уже идти. А так - я намерен обратиться к гражданам за поддержкой, - заверил тогда Цыденов.
Алексей Цыденов заверил, что остаётся в Бурятии
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