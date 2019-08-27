Алексей Цыденов не собирается покидать Бурятию

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов заверил, что будет участвовать в следующих выборах главы Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что не собирается уезжать из республики по истечении пятилетнего срока полномочий. Цыденов намерен участвовать и в следующих выборах главы Бурятии. Об этом он сам заявил в интервью четырём республиканским телеканалам.



- Говорят, вы много времени проводите вне республики, в основном, в Москве. Ходят слухи, что вы собираетесь покинуть Бурятию, насколько это правда? – спросили журналисты.



Глава Бурятии пояснил, что, действительно, проводит много времени в других регионах и Москве, потому что большая часть вопросов решается в столице.



- Большая часть вопросов решается в Москве. Как государственные - с федеральными министерствами, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы в основном в Москве. Даже наш завод «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве, и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Иностранные инвесторы больше в Москве. Я с ними там больше встречаюсь. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолетах. То есть, это нормальное состояние, - ответил Алексей Цыденов.



- Что касается вопроса: уеду или не уеду - мне уже столько раз задавали этот вопрос. Как на него ответить? Никуда не собираюсь, - добавил он.



Нацпроекты рассчитаны до 2024, напомнил Цыденов.



- Очень амбициозные, масштабные задачи поставлены. И проекты, которые не относятся к нацпроектам: Озёрный ГОК, наша тема с самолётом, птицефабрики и прочие вещи - они все тоже долгоиграющие, их нужно реализовать. И это не 2022 год. Это дальше, - сказал глава.



Он заверил, что пойдёт на следующие выборы.



- Безусловно, решать будут люди на выборах. Я все равно пойду на выборы. И люди будут оценивать, как работал – то, что говорил в 2017 году и, грубо говоря, отчет уже в 2022 году. Люди посмотрят - есть результат или нет результата. Это, безусловно, ответственность, это, безусловно, вызов. Я намерен все проекты довести до конца, а потом с гордо поднятой головой со спокойствием душе можно уже идти. А так - я намерен обратиться к гражданам за поддержкой, - сказал Алексей Цыденов.



Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, когда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87,43 % голосов избирателей.



