 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Августа

26 Августа

Популярное

Алексей Цыденов не собирается покидать Бурятию

Алексей Цыденов не собирается покидать Бурятию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов заверил, что будет участвовать в следующих выборах главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что не собирается уезжать из республики по истечении пятилетнего срока полномочий. Цыденов намерен участвовать и в следующих выборах главы Бурятии. Об этом он сам заявил в интервью четырём республиканским телеканалам.

- Говорят, вы много времени проводите вне республики, в основном, в Москве. Ходят слухи, что вы собираетесь покинуть Бурятию, насколько это правда? – спросили журналисты.

Глава Бурятии пояснил, что, действительно, проводит много времени в других регионах и Москве, потому что большая часть вопросов решается в столице.

- Большая часть вопросов решается в Москве. Как государственные - с федеральными министерствами, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы в основном в Москве. Даже наш завод «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве, и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Иностранные инвесторы больше в Москве. Я с ними там больше встречаюсь. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолетах. То есть, это нормальное состояние, - ответил Алексей Цыденов.

- Что касается вопроса: уеду или не уеду - мне уже столько раз задавали этот вопрос. Как на него ответить? Никуда не собираюсь, - добавил он.

Нацпроекты рассчитаны до 2024, напомнил Цыденов.

- Очень амбициозные, масштабные задачи поставлены. И проекты, которые не относятся к нацпроектам: Озёрный ГОК, наша тема с самолётом, птицефабрики и прочие вещи - они все тоже долгоиграющие, их нужно реализовать. И это не 2022 год. Это дальше, - сказал глава.

Он заверил, что пойдёт на следующие выборы.

- Безусловно, решать будут люди на выборах. Я все равно пойду на выборы. И люди будут оценивать, как работал – то, что говорил в 2017 году и, грубо говоря, отчет уже в 2022 году. Люди посмотрят - есть результат или нет результата. Это, безусловно, ответственность, это, безусловно, вызов. Я намерен все проекты довести до конца, а потом с гордо поднятой головой со спокойствием душе можно уже идти. А так - я намерен обратиться к гражданам за поддержкой, - сказал Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, когда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87,43 % голосов избирателей.

глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов не собирается покидать Бурятию
Алексей Цыденов не собирается покидать Бурятию
Власть, 27.08.2019
Алексей Цыденов заверил, что будет участвовать в следующих выборах главы Бурятии
Правительство просят полностью запретить пластик возле Байкала
Правительство просят полностью запретить пластик возле Байкала
Власть, 26.08.2019
В местах рекреации наиболее часто встречаемый отход – пластик
В Забайкалье создан центр общественного наблюдения за выборами губернатора
В Забайкалье создан центр общественного наблюдения за выборами губернатора
Власть, 26.08.2019
Его возглавил уполномоченный по правам человека  
Главу Бурятии заметили на рынке в Улан-Удэ
Главу Бурятии заметили на рынке в Улан-Удэ
Власть, 26.08.2019
Пользователи Сети дискутируют на тему появления Алексея Цыденова на рынке
Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района
Алексей Цыденов раскритиковал главу Джидинского района
Власть, 26.08.2019
Глава Джидинского района, по оценке главы Бурятии, «слабо ведёт нацпроекты»
В Бурятии незаконно сдавали земли вблизи целебного источника
В Бурятии незаконно сдавали земли вблизи целебного источника
Власть, 26.08.2019
Государству вернули 36 гектаров незаконно сдаваемых в аренду земель
Глава Бурятии забил гол: видео
Глава Бурятии забил гол: видео
Власть, 26.08.2019
Алексей Цыденов открыл голом новую спортплощадку
В Иркутске проходит областная выставка-ярмарка садоводов
В Иркутске проходит областная выставка-ярмарка садоводов
Власть, 23.08.2019
На мероприятии проведут конкурс на самый оригинальный фрукт и овощ
Министр строительства РФ заявил о серьёзном прорыве в Иркутской области
Министр строительства РФ заявил о серьёзном прорыве в Иркутской области
Власть, 23.08.2019
Владимир Якушев отчитался на Правительственной комиссии о ликвидации последствий наводнения в регионе
В забайкальском городе ввели ЧС из-за неисправных котлов
В забайкальском городе ввели ЧС из-за неисправных котлов
Власть, 23.08.2019
В Сретенске существует угроза срыва отопительного сезона
Чиновники Забайкалья одни из самых бедных в России
Чиновники Забайкалья одни из самых бедных в России
Власть, 23.08.2019
Бурятия не вошла в число регионов с самыми бедными или богатыми чиновниками
В Бурятии на ремонт идущего под снос дома потратили миллион рублей
В Бурятии на ремонт идущего под снос дома потратили миллион рублей
Власть, 23.08.2019
Следственный комитет просят проверить администрацию Северобайкальска
Алексей Цыденов посетил фабрику «Селенга»
Алексей Цыденов посетил фабрику «Селенга»
Власть, 23.08.2019
«Вся баранина и конина, которая здесь производится, покупается в республике», - отметил глава Бурятии
Бурятский омбудсмен Бурятии посетила колонию
Бурятский омбудсмен Бурятии посетила колонию
Власть, 22.08.2019
По личным вопросам к Юлии Жамбаловой обратились 16 заключённых
В Улан-Удэ прибыла китайская делегация
В Улан-Удэ прибыла китайская делегация
Власть, 22.08.2019
Делегацию Улан-Удэ пригласят на международную выставку  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^