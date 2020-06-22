Есть риск наводнения: В Бурятии лама дал прогноз на год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Людям не советуют браться за большие дела и инвестировать финансы



Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на 2020 год.



- 2020 год – это год белой Мыши в стихии Металла. Год благоволит людям, родившимся в годы Дракона и Обезьяны. Мышь является символом плодовитости, богатства. Одно из самых живучих существ. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь некоторое сходство с пониманием этого животного людьми прошлого, - пояснил он.



По оценке Еши Намжил ламы, в этот год не стоит браться за большие дела, предпринимать что-то новое, вкладывать, инвестировать, особенно в сфере финансов, фондов, бирж и т.д.



- В этих сферах будет много обмана, потерь. В этом году будут весьма активны воры и мошенники. В целом на год и на весь цикл очень плохое начало заложила эпидемия, произошедшая в Китае. Больше всех пострадает большой бизнес в сфере туризма, перевозок, финансов, бирж и перепродаж. Если среди начальства будет много скандалов, связанных с воровством, тогда заложатся причины ещё большей бедности на многие годы. Если будет много спонсорства, помощи нуждающимся, тогда жизнь с годами будет улучшаться, - отмечает лама.



Лето будет прохладным, говорится в прогнозе. В нём также отмечается, что скорее всего, летом будет несколько коротких и жарких периодов. Осень ожидается тёплой.



- Хорошим будет год для сельского хозяйства. Кормов будет в достатке, скот будет плодовитым. Урожай плодовых, ягодных и зерновых будет хорошим. В целом год будет благополучным для тружеников села, ремесленников, среднего класса, а также для тех, кто работает руками, в производстве. Есть риск наводнения, но оно не должно нанести серьёзного ущерба, а вот от насекомых, грызунов и прочих вредителей можно сильно пострадать. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц к себе на огород, в сад. Возможны сильные, но кратковременные ветра. От ветра и жары может погибнуть много деревьев. Среди животных, насекомых будет много разносчиков заразных болезней. Частыми станут случаи бешенства, педикулёза и чесотки, прочей заразы. Велика вероятность эпидемий, болезней лёгких и толстого кишечника, увеличится от них смертность, - говорится в прогнозе.



Еши Намжил лама предупреждает, что 2020-й будет неблагоприятен для людей, родившихся в годы Коня. Особенно тем, кто много ездит и путешествует, возможны несчастные случаи на транспорте, с оружием, могут быть поножовщины. Также рекомендуется быть осмотрительнее людям, родившимся в годы Мыши.



- В материальном плане год в целом ожидается неплохим. Не нужно строить больших планов и ожидать больших богатств. Цикл начался с большой беды, больших финансовых потрясений, поэтому главная цель наступившего года – выжить. Не стоит полагаться на кого-то, на начальство или на фортуну, только собственным трудом можно заложить хорошие причины на многие годы вперёд. Природа, растительность, живность в этом году могут хорошо помочь. Мышь поможет творческим, созидательным людям, также тем, кто работает в производстве, переработке и т.д. Именно такие люди заложат себе благополучное будущее. Таковы примерные характеристики наступившего года, - заключил Еши Намжил лама.





