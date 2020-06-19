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В Бурятии рассказали о порядке получения виртуальных регистрационных знаков

В Бурятии рассказали о порядке получения виртуальных регистрационных знаков
Общество,  Фото:pixabay.com
Владелец авто после получения регистрационных документов обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков

В УГИБДД по Бурятии рассказали о порядке получения виртуальных государственных регистрационных знаков.

- В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ с 1 января 2020 года введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров без их фактической выдачи в подразделениях Госавтоинспекции. В целях исключения времени ожидания в очереди, необходимо подать заявку в электронном виде с помощью портала www.gosuslugi.ru, - сообщили здесь.

«Дополнительно сообщаем, что в целях необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) вход в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД МВД по Бурятии (ул. Шаляпина, 18, г. Улан-Удэ) только в медицинских масках, в назначенное время, без сопровождающих лиц», - добавили в УГИБДД по Бурятии.

Владелец машины после получения регистрационных документов обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков. Это требование действует в случае присвоения номера при регистрации автомобиля без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в подразделении Госавтоинспекции.

На официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Онлайн-Справочники, Реестры» представлены изготовители государственных регистрационных знаков транспортных средств.

В реестре представлены 3 организации, находящиеся на территории Бурятии:
1. ООО «Номер’ОК» г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина д.18а, офис 100, тел.: 8 (3012) 60-73-60, 44-17-07 – единая справочная
2. ИП «Тоноян В.А.» г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 1, тел.: 89021629850
3. ИП «Улицзи Д.Б.» г. Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, д. 2, тел.: 89833367594».

Консультации по телефонам:8(3012)29-29-28 или 8(3012)29-29-18.
ГИБДД госуслуги
 
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