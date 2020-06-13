Акция «Внимание, на переезд!» прошла в Бурятии

Международный день безопасности на железнодорожных переездах железнодорожники и инспекторы ГИБДД в Бурятии отметили акцией «Внимание, переезд!»



В Северобайкальске Госавтоинспекция, представители ОАО «РЖД» и сотрудники администрации вручили участникам акции канцелярские наборы. Водителям напомнили о правилах безопасного проезда железнодорожных переездов и рассказали о происшествиях с участием автотранспорта и поездов, их последствиях.



ОГИБДД Кабанского района совместно с представителями ОАО «РЖД» на железнодорожном переезде посёлка Каменск проверило эксплуатационное состояние переездов и подходов к ним, соблюдение водительской дисциплины в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Вместе с представителями Кабанской и Каменской администрации и телерадиокомпании «Кабанск ТВ» водителям раздали информационные листы по соблюдению ПДД, памятки, световозвращающие фликеры, сувениры.



В Джиде участникам акции раздали памятки, сообщили в МВД по Бурятии.



Справка:



Административные санкции за нарушения правил переезда железнодорожных путей:



- за пересечение ж/д пути вне переезда, а также при выезде на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде по ч.1 ст.12.10 КоАП РФ - административный штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления от 3 до 6 месяцев;



- за нарушение требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» при подъезде к ж/д переезду по ч.2 ст.12.10 КоАП РФ - административный штраф в размере 1000 рублей.



