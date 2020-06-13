Акция состоялась в честь Дня России
В Забайкальском крае региональная команда «Молодёжка ОНФ» и Читинский авиационный спортивный клуб «ДОСААФ России» 12 июня провели акцию в честь Дня России. На аэродроме Каштак представители организаций прыгнули с парашютами и флагами России и Забайкалья.
Группа из 10 парашютистов в цветах российского триколора развернула в воздухе флаги Забайкалья и России. На земле парашютистов встретили артисты театра национальных культур «Забайкальские узоры», исполнявшие государственный гимн.
- Это был мой 873-й прыжок с парашютом. Эмоции всегда непередаваемые и каждый раз разные. Особенно радует, что все получилось так, как запланировали, смогли прыгнуть в такой день, поздравить читинцев, - отметила парашютистка, участница команды «Молодёжка ОНФ» Людмила Соколкина.
По информации пресс-службы правительства Забайкальского края
Парашютисты в Забайкалье раскрыли в небе флаги России
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