Блогер Илья Варламов назвал Читу «новой мусорной столицей России»

«В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках», - поделился блогер
8 апреля популярный московский блогер Илья Варламов выложил видео и пост на свою страницу в Livejournal о мусорной катастрофе Читы. Он назвал город «новой мусорной столицей России». В видео демонстрируются неприглядные картины Читы – дома города завалены мусором, многие жилые дома находятся в аварийном состоянии.
- В Чите не просто грязно, в Чите настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах, - пишет в своём посте Илья Варламов.
Блогер отмечает, что ни в одном городе России он не видел такого ужаса, как в Чите.
- В своё время меня поразила Махачкала, там действительно было очень грязно. Но в Махачкале люди не выливают нечистоты себе под окна, также их спасает большое количество скота, который ходит по улицам и пожирает пищевые отходы. В Чите коров нет, поэтому свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжёлым запахом разлагающихся отходов, - продолжает рассказ Илья Варламов.
Московский блогер считает, что россияне не должны жить в таких ужасных условиях. Основной проблема читинцев Варламов считает их смирение с состоянием города.
Между тем сами читинцы уверяют блогера, что платят за вывоз мусора, но проблема всё равно не решается.
- Оскорбление чувств верующих, геи, чо-там-у-хохлов и другие важные темы мусолятся изо дня в день. В Донбасс едут колонны с гуманитарной помощью, мы помогаем кубинцам восстанавливать купол Капитолия, мы даём миллиарды долларов Венесуэле, сейчас будем восстанавливать Сирию. Интересно, когда дойдут руки до Читы? Неужели наши люди не достойны просто жить в человеческих условиях? Чтобы ребёнок выходил из дома, и там не было свалки, чтобы крысы не бегали под домом, чтобы не надо было ведро с дерьмом выносить во двор. Почему ситуация в Чите никого не оскорбляет? – задаётся вопросом Илья Варламов.
Меньше чем за два дня ролик про Читу, заваленную мусором, набрал более 435 тысяч раз просмотров и более 15 тысяч комментариев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2018 года Варламов назвал Байкал самым красивым местом России.
Блогер Илья Варламов назвал Читу «новой мусорной столицей России»
Общество, Фото:
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