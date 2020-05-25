Бурятского митрополита поздравили с особой годовщиной

Пять лет назад Савватий был возведён в сан митрополита



Накануне глава Бурятской митрополии Савватий получал поздравления с годовщиной возведения в сан митрополита.



24 мая 2015 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских в кафедральном соборном храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл архиепископа Савватия в сан митрополита в связи с назначением главой Бурятской митрополии.



- Молитвенно желаем Вам, дорогой Владыка, здоровья, крепости душевных сил, благоденствия и всещедрой помощи Христа Воскресшего в Вашем архипастырском служении на благо Бурятской митрополии и Матери Церкви, - говорится в поздравлении в группе «Православная Бурятия».



Справка:



Савватий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский (Антонов Сергей Геннадьевич) родился 1 сентября 1968 года в городе Чебоксары Чувашской Республики в семье священника. Окончил среднюю школу № 3 в Чебоксарах. В 1986-1988 годах служил в рядах Советской армии. В августе 1989 года архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. Вскоре был рукоположен во иеродиакона, 22 октября — во иеромонаха.



В ноябре 1989 года назначен клириком кафедрального Введенского собора города Чебоксары.



В июле 1993 года по благословению Святейщего Патриарха Алексия II назначен наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах с возведением в сан игумена.



В 1993 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2004 г. — Московскую духовную академию. В 1996 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан архимандрита. В 2005 году в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Алатырского, викария Чебоксарской епархии.



Решением Священного Синода в 2009 году назначен на новообразованную Улан-Удэнскую кафедру. В 2011 году утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Бурятии и Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря села Троицкое Прибайкальского района.



В 2014 году в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архиепископа. В мае 2015 года назначен главой Бурятской митрополии.



24 мая 2015 года в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.



