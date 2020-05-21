Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ

Уроженка Бурятии, модель Мария Шантанова приехала в республику. О приезде модели стало известно из сторис в Instagram. Ранее она прибыла из США в Москву, где была вынуждена сидеть два недели на самоизоляции.
«Отсидели карантин, получили анализы», - сообщила недавно Мария в соцсети.
Затем она опубликовала сторис из самолёта, который выполнял рейс «Москва-Улан-Удэ», а также из аэропорта «Байкал». Далее девушка опубликовала в сторис видео из Энхалука Кабанского района.
Бурятская модель проживает и работает в Америке. Она не раз становилась участницей интересных событий. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году она в очередной раз стала ведущей кинофестиваля в Лос-Анджелесе.
В 2016 году модель была приглашена на «Asian World Film Festival» в качестве члена жюри.
Мария Шантанова заключила официальный контракт на участие в мэйк-ап проекте всемирно известного бренда «Dolce & Gabbana» осенью 2016 года.
В том же году Стивен Сигал предложил бурятской модели сняться в голливудском фильме, где сам он выступит в роли режиссёра.