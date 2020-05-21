Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ





Уроженка Бурятии, модель Мария Шантанова приехала в республику. О приезде модели стало известно из сторис в Instagram. Ранее она прибыла из США в Москву, где была вынуждена сидеть два недели на самоизоляции.«Отсидели карантин, получили анализы», - сообщила недавно Мария в соцсети.Затем она опубликовала сторис из самолёта, который выполнял рейс «Москва-Улан-Удэ», а также из аэропорта «Байкал». Далее девушка опубликовала в сторис видео из Энхалука Кабанского района.