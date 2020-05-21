В Бурятии пожарные повысили квалификацию дистанционно

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Из-за коронавируса обучение проходит дистанционно



Структурное подразделение Республиканского агентства ГО и ЧС учебно-методический центр ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» из-за угрозы распространения короновирусной инфекции перешёл на заочную форму обучения слушателей. Применяются дистанционные технологии.



С 30 апреля по 15 мая прошли обучение и повысили свою квалификацию по заочной форме по дистанционной форме обучения должностные лица и специалисты ГО и РСЧС – 166 человек.



Из них: работники эвакуационных органов – восемь человек; должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС – 80 человек; работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и ЧС - 78 человек.



По программе повышения квалификации «Персонал системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: с 13 по 17 апреля – 4 человека, с 6 по 13 мая - 4 человека.



По программе профессиональной подготовке пожарных: «Профессиональная подготовка 16781 «Пожарный» - 19 человек.

