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Жители Бурятии попались на уловки мошенников

Жители Бурятии попались на уловки мошенников
Общество,  Фото:pixabay.com
Аферисты втёрлись в доверие горожан

17 мая в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний улан-удэнец. Он рассказал, что оставил на одном из популярных сайтов объявление об оказании курьерских услуг.

Спустя время ему позвонил неизвестный. Мужчина попросил купить и привезти ему продукты, а заодно - оплатить через терминал услуги интернет-связи. Клиент обещал расплатиться при встрече.

Потерпевший, доверившись собеседнику, по его указанию выполнил ряд операций: клиенту, якобы, не приходило смс-уведомление о пополнении баланса.

В результате с его счёта были списаны около шести тысяч рублей. Обман он распознал, когда не нашёл указанный собеседником адрес в Улан-Удэ.

Также на уловки злоумышленников попалась 49-летняя горожанка, которая с помощью сети Интернет искала желающих арендовать её квартиру. Позвонивший ей мужчина сообщил, что по работе приезжает с семьёй в Улан-Удэ и ему необходимо снять жилье на длительный срок. Слова собеседника подтвердил и его «коллега» - якобы, из отдела кадров. После чего незнакомец предложил внести задаток за аренду квартиры.

Спустя время на абонентский номер хозяйки жилища поступило смс-уведомление о поступлении на счёт денежных средств. В суете женщина не заметила, что смс направлено не банковской системой. Когда «арендатор» позвонил вновь и попросил улан-удэнку через терминал направить ему чеки о переводе денег, она согласилась. Однако на самом деле, следуя указаниям собеседника, горожанка перечислила ему свои сбережения в сумме 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полиция призывает жителей республики быть более бдительными и перепроверять поступающую к ним информацию прежде, чем выполнять какие-либо связанные с деньгами операции.
мошенничество
 
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