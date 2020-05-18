«Голос кочевников» в Бурятии могут перенести на осень

Арт-директор фестиваля Наталья Уланова не исключила, что изменится и место проведения
В Бурятии рассматривают возможность переноса известного музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» на осень. Об этом сообщила «Байкал-Daily» арт-директор фестиваля Наталья Уланова.
- Мы не теряем надежды, что за лето эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и мы всё-таки сможем провести «Голос кочевников» в этом году. Сейчас один из рассматриваемых нами вариантов — это проведение фестиваля осенью в черте города. В любом случае всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Мы не хотим подвергать риску здоровье наших зрителей и участников, - отметила Наталья Уланова.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12-й по счёту международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (12+) должны были провести 10-11 июля. Однако недавно стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в июле он не состоится в эти даты.
В последние годы фестиваль проводится в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района. В июле 2019 года «Голос кочевников» собрал 37 музыкальных групп, а гостями стали около 10 тысяч человек
. Одним из участников фестиваля стал Найк Борзов, исполнивший все свои хиты.
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