«Дедовщина сошла на нет, есть неуставные отношения среди офицеров»

15 мая 2020 года отпраздновали первую годовщину учреждения Дня военных следственных органов. Это стало прекрасным поводом побеседовать с руководителем военного следственного отдела Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону полковником юстиции Борисом Глебовым
- Борис Николаевич, каковы истоки профессионального праздника сотрудников военных следственных органов, почему выбрана именно эта дата?
- Дата выбрана неслучайно, 15 мая 1867 года Императором Александром II были утверждены Военно- судебный устав и Военно-морской судебный устав. С указанной даты понятие «Военный следователь» на законодательном уровне было официально закреплено в России.
- Все знают, что следователи бывают в полиции. А чем занимаются военные следователи?
- Задачей военных следователей является раскрытие и расследование преступлений, совершённых «людьми в погонах». Особенность следствия в военных следственных органах в том, что диапазон совершаемых преступлений указанной категорией весьма велик и военный следователь должен иметь чёткое представление обо всех категориях преступлений, указанных в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Наряду с этим, основным и приоритетным направлением деятельности военных следственных органов является борьба с коррупцией в войсках и иных учреждениях, где предусмотрена военная служба.
Признаётся ли борьба с коррупцией значимым направлением работы военных следственных органов?
- Да, борьба с коррупцией в настоящее время признаётся одним из основных направлений деятельности военных следственных органов, поскольку такое явление, как коррупция в Вооружённых силах, подрывает боеспособность армии и флота, подрывает авторитет защитников отечества, срывает выполнение боевых задач.
- Могли бы Вы отметить результаты работы в указанном направлении?
- Следователями вверенного мне военного следственного отдела в 2019-2020 годах возбуждено несколько уголовных дел в отношении должностных лиц и командования воинских частей, дислоцированных на территории, которую мы обслуживаем. Стоит отметить, что в состав указанной территории входят пять районов Республики Бурятия, среди которых Кяхтинский, Джидинский, Закаменский, Бичурский, а также Селенгинский районы. По итогам расследования уголовных дел указанной категории все виновные лица были привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом.
- Насколько я понимаю, сбор доказательств — дело не из лёгких...
- Не из лёгких. Но, несмотря на сложность доказывания вины преступников, использующих своё служебное положение в личных корыстных интересах, следователям отдела, как правило, удаётся собрать исчерпывающие доказательства вины злоумышленников и добиться возмещения причиненного ущерба. Нетерпимость к беззаконию, самоотдача в выполнении своих обязанностей, зачастую в ущерб личным интересам и времени, принцип неотвратимости наказания вне зависимости от должностей и званий привлекаемых к уголовной ответственности лиц, позволяют нашим сотрудникам добиваться положительных результатов в своей работе.
- Вы можете привести какие-нибудь примеры выявленных преступлений коррупционной направленности?
- В качестве примера можно привести уголовное дело по факту получения взятки инспектором военной автомобильной инспекции, который честь мундира и авторитет ведомства променял на новые литые диски стоимостью чуть более 14 тысяч рублей. Подробности по данному делу были размещены на страницах «Байкал-Daily» в июне 2019 года. Суд возложил на указанного нерадивого сотрудника штраф в размере полмиллиона рублей, запретив ему осуществлять полномочия представителя власти на несколько лет.
- Как обстоят дела с дедовщиной в армии?
- Преступность, связанная с неуставными взаимоотношениями между военнослужащими, в настоящее время имеет место в воинской среде. На сегодняшний день, как правило, такие преступления распространены среди военнослужащих при отсутствии между ними отношений подчинённости. Это обусловлено тем, что такое явление, как «дедовщина» потеряла свою актуальность и практически не проявляется, поскольку отсутствует явно выраженное различие между военнослужащими по сроку службы, так как он был сокращён до одного года. Однако, несмотря на то, что подобные преступления традиционно имеют место среди военнослужащих срочной службы, в следственной практике имеются случаи проявления неуставных взаимоотношений среди офицерского состава.
- Имеются ли в практике вверенного Вам следственного отдела примеры офицерской преступности?
- В 2019-2020 году к уголовной ответственности было привлечено 10 офицеров. Здесь случаи злоупотреблений и превышений своих должностных полномочий (в том числе связанных с насилием) и ряд преступлений, связанных с хищением государственных средств. К счастью, фактов совершения особо тяжких преступлений в офицерской среде (убийств, изнасилований) не отмечается.
- С какими ещё проявлениями воинской преступности чаще всего приходится сталкиваться военным следователям в своей работе?
- В 2019-2020 году вновь возросли факты самовольного оставления части военнослужащими. Однако все оставившие службу военнослужащие были своевременно разысканы, совершённые ими факты переданы для рассмотрения в суд.
- Как Вы оцениваете значимость военных следственных органов в структуре правоохранительных органов?
- Военные следственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью военнослужащих, несомненно, являются одним из ключевых звеньев в осуществлении борьбы с преступностью в целом. Поскольку преступность в Вооруженных Силах в целом является опаснейшим дестабилизирующим фактором, крайне негативно влияющим не только на Вооруженные Силы, но и на государство в целом, так как положение дел в армии является одним из индикаторов, по которому общество оценивает состояние социальной безопасности.
И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех коллег с Днем военных следственных органов, искренне пожелать крепкого здоровья, жизненной энергии, успехов в нашем общем деле – борьбе с преступностью!
«Дедовщина сошла на нет, есть неуставные отношения среди офицеров»
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