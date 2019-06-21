Взяточник из ВАИ получил штраф в полмиллиона рублей
В Кяхтинском районе Бурятии суд признал прапорщика, старшего инспектора 178 ВАИ (Военной автомобильной инспекции Вооружённых сил) виновным в получении взятки. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону
В конце мая 2018 года инспектор на маршруте патрулирования остановил автомобиль «Урал» войсковой части 69647. При проверке документов инспектор ВАИ установил, что допущен ряд нарушений. В том числе у водителя не было при себе путевого листа; в кузове автомобиля ехали 12 человек вместо 8 допустимых, при наличии у водителя категории «С»; личный груз перевозился вместе с незакреплённым крупногабаритным грузом; у старшей машины отсутствовало удостоверение.
- В тот же день об остановке этого автомобиля стало известно майору, командиру подразделения задержанного «Урала». Он заручился поддержкой другого майора, имевшего контакты с инспекторами 178 ВАИ. Командир прибыл к месту задержания и смог убедить инспектора не фиксировать «за вознаграждение» все выявленные нарушения, - сообщили в военном следственном отделе по Кяхтинскому гарнизону.
Военный автоинспектор согласился. Он составил протокол только о наиболее тяжком из нарушений, скрыв остальные. В дальнейшем инспектор получил за своё бездействие взятку в виде литых дисков стоимостью 14 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал. Он заявил, что литые диски получил у своего отца, а выявленные нарушения при остановке грузовика от регистрации не скрывал.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у инспектора малолетних детей.
В итоге ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности представителя власти в течение 2 лет.
В Бурятии военный автоинспектор взял взятку литыми дисками
Происшествия, Фото:
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