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В Бурятии выплаты получили соцработники в изоляции

В Бурятии выплаты получили соцработники в изоляции
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
В республике 20 соцучреждений работают в «Тотальной изоляции» – специалисты дежурят по 14 дней, не выходя из здания

Главой Бурятии утверждены дополнительные социальные выплаты для работников учреждений социального обслуживания в «тотальной изоляции», остававшихся на работе на круглосуточную 14-дневную смену в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Авдеева Нина Ивановна работает сиделкой в комплексном центре «Доверие». Сегодня она заступила на работу в составе уже третьей смены:
- Моё первое дежурство две недели назад закончилось, немного отдохнула и снова сюда. Мне моих подопечных никак оставлять нельзя. Они же, как родные мне, а сейчас им ещё сложнее стало. Психологически, думаю, сложнее. На улицу выходим, конечно, на территории с ними гуляем, досуг пытаемся разнообразить, книги читаем, есть тренажерный зал, они часто общаются с родными по телефону, а между присмотром у нас дезинфекция. Обрабатываем мы часто, – делится Нина Ивановна. – 2 недели тяжеловато, конечно, здесь находиться, всё-таки по родным скучаю. Но спасибо руководству нашему и министерству условия создали неплохие. И место для сна и отдыха организовано и питание нормальное. Нормально работается. Вчера зарплату получили, и плюсом я за апрельскую смену почти 13,5 тысяч получила. Спасибо Главе Бурятии, мы знаем, что это он решил нас поддержать. Ведь за пожилыми особый уход нужен, мы стараемся, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Сейчас мы для них самые близкие люди получаемся.

- По республике всего 20 учреждений действуют в режиме «Тотальная изоляция», работники дежурят по 14 дней, не выходя из здания. В них сейчас работает 468 человек, а проживает порядка 2,2 тысяч пожилых и инвалидов и 250 детей. Все сотрудники за отработанные смены получат дополнительно к заработной плате социальные выплаты. На эти цели из бюджета республики выделено 24,1 млн. рублей. Сейчас первая выплата прошла за смену в апреле, – пояснила министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах по поддержке граждан и экономики страны объявил о введении федеральных доплат для работников учреждений соцобслуживания.

Также главой Бурятии подписано постановление правительства РБ №255 от 8 мая 2020 года, согласно которому работникам учреждений социального обслуживания, работающим в режиме «тотальной изоляции» в Бурятии, заплатят социальные выплаты за каждый день круглосуточной смены, длившейся несколько дней подряд.

Так, медицинским работникам за каждый календарный день нахождения в подведомственном минсоцзащиты учреждении в режиме «тотальной изоляции» доплатят по 1 261,5 рубля, педагогам социальных учреждений – по 1 131 рублю, прочим работникам (за исключением руководителей учреждений и их заместителей) – по 957 рублей за каждый день нахождения в учреждении в режиме «тотальной изоляции». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия коронавирус профилактика изоляция минсоцзащиты
 
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