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В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России

В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России
Общество,  Фото:Правительство РБ
Его построили меньше, чем за 2 месяца

Центр для оказания помощи больным COVID-19 находится в Сосновом Бору в городе Улан-Удэ. Он рассчитан на 60 коек. Его построили в рекордно короткие сроки – за 49 дней, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Центр оснастили современным медоборудованием, закупили необходимые лекарства. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медсестёр и 40 санитаров. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты и уже приступили к работе.

На всех этапах стройки помощь Минобороны России и задействованным организациям оказывало правительство Бурятии. В строительстве участвовали и местные компании – в поставке и изготовлении металлоконструкций, железобетонных изделий, бетона, и др.

- Имея такой центр «за спиной», конечно, гораздо спокойнее. Медицинский центр будет работать не только для нужд министерства обороны, но также и для гражданского населения, - доложил президенту России Алексей Цыденов.

Всего за два месяца по линии военного ведомства построено 16 центров по всей стране.



медицина коронавирус профилактика правительство РБ глава Бурятии
 
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