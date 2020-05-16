В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России









Центр для оказания помощи больным COVID-19 находится в Сосновом Бору в городе Улан-Удэ. Он рассчитан на 60 коек. Его построили в рекордно короткие сроки – за 49 дней, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.Центр оснастили современным медоборудованием, закупили необходимые лекарства. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медсестёр и 40 санитаров. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты и уже приступили к работе.На всех этапах стройки помощь Минобороны России и задействованным организациям оказывало правительство Бурятии. В строительстве участвовали и местные компании – в поставке и изготовлении металлоконструкций, железобетонных изделий, бетона, и др.- Имея такой центр «за спиной», конечно, гораздо спокойнее. Медицинский центр будет работать не только для нужд министерства обороны, но также и для гражданского населения, - доложил президенту России Алексей Цыденов.Всего за два месяца по линии военного ведомства построено 16 центров по всей стране.