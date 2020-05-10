В Бурятии детская студия представила клип на песню «Мы не хотим войны»







Заканчивается песня так:

«Много-много народов

Измучившая война

На планете всей

Больше не повторится!

Пусть цветёт черемуха,

Украшая край родной.

И на Земле прекрасной

Мир вовеки будет!»



В клипе снялись артисты Бурятского драмтеатра Ада Ошорова и Зорикто Цыбендоржиев. Зорикто сыграл в военно-исторической кинокартине Солбона Лыгденова «321-я Сибирская» - о дивизии с нашими земляками, кадры из которой киностудия «MonUla Films» предоставила создателям клипа.





Кроме того, съемки клипа проводились весной и летом 2019 года в небольших сёлах Бурятии, где установлены памятники в честь воевавших земляков. Проект еще раз напомнил о подвигах жителей деревушек Хандала Кабанского района, Кибалино, Хурамша Иволгинского и Ацагат Заиграевского районов. Кроме того, съемки клипа проводились весной и летом 2019 года в небольших сёлах Бурятии, где установлены памятники в честь воевавших земляков. Проект еще раз напомнил о подвигах жителей деревушек Хандала Кабанского района, Кибалино, Хурамша Иволгинского и Ацагат Заиграевского районов.





В Бурятии детская вокальная студия «Мунгэн хонхонууд» представила клип на песню «Дайн тухай бү дуулдаг» («Мы не хотим войны»).Как сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии, клип снят под руководством заслуженного деятеля искусств Бурятии, режиссёра Баярмы Жалцановой. Авторами песни стали композитор Сарантуяа Жалцанова и поэтесса Санжейжин Ечигма, а исполняет композицию школьница Алтана Будаева. Юная певица уже 8 лет солирует в коллективе «Серебряные колокольчики» («Мунгэн хонхонууд»).- Мои прадеды тоже были участниками Великой Отечественной войны. Это Будаев Бадма Ламажапович, Пирнанов Пурбо Очирович и Молонов Дашинима Будаевич, уроженцы села Баянгол Баргузинского района, - делится Алтана.В песне вокалистка рассказывает о своем деде, который отправился на фронт совсем молодым, о жителях Бурятии, ушедших воевать, о кровавой войне.- Трудно поверить, что в этих поселениях сейчас по 100-500 жителей, а на запечатлевших героев войны обелисках - десятки и десятки имён. История каждого памятника достойна отдельного описания, - отметили в пресс-службе министерства культуры.В селе Хандала Кабанского района на войне погибли 5 сыновей из одной семьи Бадмы и Урбан Мункоевых. Несчастная мать ослепла, но не переставала ждать сыновей и даже через много лет просила правнуков поглядеть на дорогу. В клипе принимали участие все 15 учеников Хандалинской школы. Внучка одного из погибших воинов Татьяна Алексеевна Суворова рассказывает о проведении с 2005 года республиканского турнира по настольному теннису памяти братьев Мункоевых, на одном из которых было решено построить памятник. Автор Юрий Анатольевич Качин предложил проект с пятью журавлями, его утвердили и открыли в 2010 году.История с установленными после войны памятниками в Ацагате также поразительна, для начала скажем, что их в селе 2. Первый воздвигнут на священной горе Тамхита вернувшимися с поля боев фронтовиками как защищающий от зла субурган, но во времена гонений на религиозные культы был замаскирован под обелиск в честь павших воинов. Второй же был изначально построен в 1989 году, в этом году его полностью отреставрировали, и скоро пройдет его открытие. Съемочная группа была поражена, когда узнала, что первоначальная версия презентующегося комплекса была построена по указанию дедушки солистки Алтаны и восприняла это как доброе предзнаменование.- В деревне Кибалино, которая относится к сельскому поселению «Оронгойское», сегодня живёт 176 человек. 9 мая, в День Великой Победы, они вспоминают ушедших родных на живописном берегу реки Селенга. А в соседней Хурамше стела с бронзовой статуей солдата авторства Эрдэни Цыденова удивила абсолютным сходством с исполнявшим роль фронтовика Зорикто Цыбендоржиевым, - рассказали в министерстве.Кадры в клипе с Парада Победы были сделаны в селе Хурамша Иволгинского района 9 мая 2019 года.Жители Бурятии помогали в съёмках. Так, награды своего отца, командира пулемётного отделения, предоставила Елизавета Дабацыреновна Омогтуева, историей о муже-ветеране поделилась Клавдия Ефремовна Соловьёва, а в конце можно увидеть Лелю Зандраевну Бадмаеву.Песня о фронтовиках Бурятии была поддержана министерством культуры республики в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка».