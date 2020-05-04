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В Бурятии начинается обслуживание вооружения и военной техники

В Бурятии начинается обслуживание вооружения и военной техники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вся техника и вооружение были проверены на работоспособность, укомплектованность и общее техническое состояние

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, по окончании зимнего периода обучения началось плановое обслуживание и ремонт военной техники, вооружения. А также инфраструктуры парковых зон для стоянок боевых машин и пунктов технического обслуживания, в рамках перевода ВВТ на летний период эксплуатации.

С началом перевода вся техника и вооружение была проверена на работоспособность, укомплектованность и общее техническое состояние.

Дополнительно ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту и регламентному обслуживанию техники и средств связи проводятся представителями предприятий промышленности, выполняющих обязательный перечень работ, в рамках гарантийных обязательств, не только на территории воинских частей, но и в специализированных сервисных центрах, представительствах заводов - изготовителей на территории республики.

Помимо этого, спланировано плановое обслуживание автомобильных боксов, пунктов заправки на территории парков боевых машин, а также пунктов технического обслуживания и ремонта. Работы будут завершены к концу мая.

Всего в общевойсковом объединении будет обслужено несколько тысяч машин и агрегатов всех групп эксплуатации техники, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
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