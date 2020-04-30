 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП

На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии 

29 апреля на въезде в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовки начал работу контрольно-пропускной пост. Здесь будут останавливать автомобилистов, чтобы уточнить причину въезда или выезда и производить замер температуры. При обнаружении признаков заболевания гражданин и все контактные лица (пассажиры или водитель) направляются на лечение в обсерватор, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

- Задача пункта – ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей. Основная причина, почему КПП организовали именно на Верхней Берёзовке, заключается в том, чтобы снять посты ГИБДД с Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов и направить сюда. И для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в районы, на других выездах с территории Улан-Удэ будут дежурить сельские районы, — сообщил замначальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.

Круглосуточный контроль на Верхней Берёзовке будут вести полицейские, а также сотрудники администрации Улан-Удэ. При отсутствии симптомов коронавируса проезжающие смогут беспрепятственно продолжить путь к пункту назначения. Но, как подчеркивают в управлении по ЧС, причина для въезда в город или выезда должна быть веской.

- Согласно пункта 1.6 указа главы Бурятии №37 есть определённые причины, при которых гражданин имеет право покидать жилище. Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать. Должна быть веская причина. Если же человек отправляется на дачу, то должен иметь при себе документы, подтверждающие наличие собственности в том районе, куда он направляется, а также разрешение и регистрацию на портале «Работающая Бурятия» в разделе «Хочу на дачу», — прокомментировал Дмитрий Федоров. 



Согласно указу главы, не разрешается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, работы, связанной с передвижением по территории республики, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также следования к ближайшему магазину, работа которых не ограничена. Также можно ездить к близким родственникам для того, чтобы привезти им продукты и лекарства или если они нуждаются в уходе.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам: 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 29 апреля, в Бурятии был 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. Четыре человека умерли, 83 выписали из больниц.

коронавирус пропускная система
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
Общество, 30.04.2020
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
Девять школьников из Бурятии в призёрах Всесибирской олимпиады
Девять школьников из Бурятии в призёрах Всесибирской олимпиады
Общество, 30.04.2020
Лучше всего улан-удэнцам – участникам самой масштабной школьной олимпиады за Уралом далась математика
В Бурятии ожидается ветер до 23 м/с
В Бурятии ожидается ветер до 23 м/с
Общество, 30.04.2020
Усиление ветра ожидается уже сегодня
На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП
На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП
Общество, 30.04.2020
«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии
Бурятия в топ-15 регионов по количеству исследований на COVID-19
Бурятия в топ-15 регионов по количеству исследований на COVID-19
Общество, 30.04.2020
Для исследований используются отечественные тест-системы
В Бурятии ветеран войны через суд получил звание «Труженик тыла»
В Бурятии ветеран войны через суд получил звание «Труженик тыла»
Общество, 30.04.2020
Архивные данные о его работе в годы войны не сохранились
В Бурятии завуч продала поддельный диплом
В Бурятии завуч продала поддельный диплом
Общество, 30.04.2020
Уголовное дело передано в суд
В Улан-Удэ создадут 500 км противопожарных минполос
В Улан-Удэ создадут 500 км противопожарных минполос
Общество, 30.04.2020
Минерализованные полосы являются одним из эффективных способов борьбы с пожарами
В Улан-Удэ до +27 градусов
В Улан-Удэ до +27 градусов
Общество, 30.04.2020
Существенных осадков не ожидается
Бурятский вуз запустил онлайн-флешмоб «С Победой в сердцах!»
Бурятский вуз запустил онлайн-флешмоб «С Победой в сердцах!»
Общество, 29.04.2020
Для участия нужно записать видео с георгиевской ленточкой и выложить ролик в соцсети
Иркутск обработает от вредителей более 40 тысяч насаждений
Иркутск обработает от вредителей более 40 тысяч насаждений
Общество, 29.04.2020
Обработку деревьев и кустарников будут проводить с 5 мая по 30 июня
В Бурятии соцработники смогут получить материальную помощь
В Бурятии соцработники смогут получить материальную помощь
Общество, 29.04.2020
Республиканским министерством соцзащиты подготовлены изменения в региональное законодательство
6 районов Бурятии под угрозой чрезвычайной пожарной опасности
6 районов Бурятии под угрозой чрезвычайной пожарной опасности
Общество, 29.04.2020
Опасная обстановка прогнозируется также в столице республики

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^