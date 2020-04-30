На въезде в Улан-Удэ заработал круглосуточный КПП

«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии
29 апреля на въезде в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовки начал работу контрольно-пропускной пост. Здесь будут останавливать автомобилистов, чтобы уточнить причину въезда или выезда и производить замер температуры. При обнаружении признаков заболевания гражданин и все контактные лица (пассажиры или водитель) направляются на лечение в обсерватор, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
- Задача пункта – ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей. Основная причина, почему КПП организовали именно на Верхней Берёзовке, заключается в том, чтобы снять посты ГИБДД с Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов и направить сюда. И для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в районы, на других выездах с территории Улан-Удэ будут дежурить сельские районы, — сообщил замначальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.
Круглосуточный контроль на Верхней Берёзовке будут вести полицейские, а также сотрудники администрации Улан-Удэ. При отсутствии симптомов коронавируса проезжающие смогут беспрепятственно продолжить путь к пункту назначения. Но, как подчеркивают в управлении по ЧС, причина для въезда в город или выезда должна быть веской.
- Согласно пункта 1.6 указа главы Бурятии №37 есть определённые причины, при которых гражданин имеет право покидать жилище. Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать. Должна быть веская причина. Если же человек отправляется на дачу, то должен иметь при себе документы, подтверждающие наличие собственности в том районе, куда он направляется, а также разрешение и регистрацию на портале «Работающая Бурятия» в разделе «Хочу на дачу», — прокомментировал Дмитрий Федоров.
Согласно указу главы, не разрешается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, работы, связанной с передвижением по территории республики, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также следования к ближайшему магазину, работа которых не ограничена. Также можно ездить к близким родственникам для того, чтобы привезти им продукты и лекарства или если они нуждаются в уходе.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам: 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 29 апреля, в Бурятии был 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. Четыре человека умерли, 83 выписали из больниц.