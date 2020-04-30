В Бурятии ветеран войны через суд получил звание «Труженик тыла»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Архивные данные о его работе в годы войны не сохранились



В прокуратуру обратился 85-летний житель Мухоршибирского района Бурятии по вопросу получения статуса «Труженик тыла».



Установлено, что пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе «Улан-Туяа» Мухоршибирского района Бурят-Монгольской АССР. Вместе с другими детьми он работал пастухом, ухаживал за сельскохозяйственными животными, помогал на сенокосе, в прополке зерновых культур, уборке посевов. Однако архивные данные о его работе в колхозе не сохранились.



- Прокурор района направил в суд заявление об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны. Мухоршибирский районный суд требования прокурора удовлетворил. Периоды работы удалось подтвердить свидетельскими показаниями людей, работавших вместе с ним на сельскохозяйственных полях в годы войны, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



На сегодня по решению суда пенсионеру присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ему получить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.

