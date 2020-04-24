Ко Дню Победы Улан-Удэ украсят флагами и декоративными композициями









К 9 мая в Улан-Удэ установят декоративные композиции, объёмные фотозоны и флаги. Символы Победы в Великой Отечественной войне появятся во всех трёх районах города.В центральной части города разместят яркие световые конструкции. На Театральной площади установят главную праздничную композицию «Арочная инсталляция» размером 9 на 3 метра.Кроме того, на пешеходной зоне по улице Ленина появится декоративная композиция «Инсталляция 9 мая» из двухметровых световых букв с фронтальным свечением.На площади Революции разместят праздничную композицию «Световые кубы». На его сторонах будут запечатлены моменты истории – черно-белые фотографии, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Сразу две фотозоны установят на территории театральной площади театра имени Бестужева. Это будут декоративная, объёмная арка в виде звезды, размером 8,5 на 3 метра и трехгранная фотозона – 2,5 на 3 метра. Еще одна фотозона появится в парке «Мемориал Победы».Также, к 75-й годовщине Победы улицы города традиционно украсят флаговые композиции. Торжественно преобразятся улицы Балтахинова, Ключевская, Ленина, пр. Победы, пр. Строителей и другие. Во всех микрорайонах города установят тематические информационные стенды.в мэрии отмечают, что работы по праздничному оформлению к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах в парках культуры и отдыха «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева и «Кристальный» завершены. Установлены объёмно-декоративные, флаговые конструкции, баннеры.Все мероприятия по праздничному украшению Улан-Удэ были запланированы в прошлом году.