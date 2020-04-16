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В Бурятии запустили челендж «Стихи Победы»

В Бурятии запустили челендж «Стихи Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Акцию поддержали уже более 80 человек

Республиканский центр народного творчества запустил в социальной сети «Инстаграм» челлендж «Стихи Победы». Участники читают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, записывают на видео и размещают ролики на своих страницах в «Инстаграме» с хэштегом #стихипобеды75, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Акцию поддержали уже более 80 человек по всей Бурятии.

– Наши сотрудники прочли два стихотворения на русском и бурятском языках. С этого и начался челлендж. Это не конкурс, здесь нет дипломов и призов. Это порыв и зов души каждого участника. Отрадно, что память о Великой Победе, её героях нас объединяет. В акции участвуют и взрослые, и дети. Они читают стихи не только известных поэтов, но и своих земляков, собственного сочинения. Новые видеозаписи появляются в Сети каждый день. Мы отметили для себя много талантливых детей, молодёжь. Надеемся будем сотрудничать с ними и в дальнейшем. И вдвойне радостно: под хэштегом #стихипобеды75 объявлены челленджи и в других регионах страны, например, в Ростовской области, Приморском крае и даже в Казахстане, в городе Петропавловске, – рассказали организаторы акции – специалисты РЦНТ.  
75 лет Победы
 
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