В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»



В Улан-Удэ 70 человек без определённого места жительства, которые находились на улицах города в период самоизоляции, сейчас живут в центре социальной адаптации «Шанс». Там для них созданы условия полной изоляции.



На эти цели по решению оперативного штаба из средств республиканского бюджета выделено 450 тысяч рублей.



- В учреждении усилены меры по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, строго выполняются рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, доведённые Роспотребнадзором, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.



Для предоставления срочных социальных услуг приём вновь обратившихся людей продолжается после медицинского обследования. Проводится ежедневный мониторинг температуры тела всех прибывающих и находящихся круглосуточно граждан, проводится опрос состояния их здоровья. Вновь обратившиеся сдают анализ на COVID-19, для них отведены отдельные помещения для временной изоляции. По данным вопросам налажено взаимодействие с ГБУЗ «Городская поликлиника №1».



Кроме того, 8 женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющих определённого места жительства, проживают в женском приюте «Надежда» действующий на базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В приюте также объявлен карантин. Приняты меры по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.

