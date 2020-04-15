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В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»

В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»

В Улан-Удэ 70 человек без определённого места жительства, которые находились на улицах города в период самоизоляции, сейчас живут в центре социальной адаптации «Шанс». Там для них созданы условия полной изоляции.

На эти цели по решению оперативного штаба из средств республиканского бюджета выделено 450 тысяч рублей.

- В учреждении усилены меры по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, строго выполняются рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, доведённые Роспотребнадзором, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.

Для предоставления срочных социальных услуг приём вновь обратившихся людей продолжается после медицинского обследования. Проводится ежедневный мониторинг температуры тела всех прибывающих и находящихся круглосуточно граждан, проводится опрос состояния их здоровья. Вновь обратившиеся сдают анализ на COVID-19, для них отведены отдельные помещения для временной изоляции. По данным вопросам налажено взаимодействие с ГБУЗ «Городская поликлиника №1».

Кроме того, 8 женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющих определённого места жительства, проживают в женском приюте «Надежда» действующий на базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В приюте также объявлен карантин. Приняты меры по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.
минсоцзащиты коронавирус
 
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