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В Бурятии ламы принимают только в исключительных случаях

В Бурятии ламы принимают только в исключительных случаях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома

Буддийская Традиционная Сангха России из-за пандемии коронавируса попросила верующих оставаться дома.

- В связи со сложившейся ситуацией просим вас оставаться дома и молиться, не выходя из дома. Соблюдайте самоизоляцию. Записать имена на молебен можете по мобильным номерам дацанов, указанным ниже, - говорится в обращении.

Хуралы в дацанах Сангхи проходят по расписаниям с соблюдением ламами масочного режима. Приёмы священнослужители ведут только в исключительных случаях.

- По возможности старайтесь решать вопросы по мобильному телефону со знакомыми ламами. Если у вас нет знакомых лам, можете связаться с нами в личном сообщении, направим вас ламе. Лучшей защитой считается обращение к своим защитникам дацанов, - также сообщается в Сети.

Со списком дацанов и инструкцией, как можно внести имена на молебны, можно ознакомиться в группах Сангхи в соцсетях.

буддизм коронавирус самоизоляция
 
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