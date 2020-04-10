Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
Буддийская Традиционная Сангха России из-за пандемии коронавируса попросила верующих оставаться дома.
- В связи со сложившейся ситуацией просим вас оставаться дома и молиться, не выходя из дома. Соблюдайте самоизоляцию. Записать имена на молебен можете по мобильным номерам дацанов, указанным ниже, - говорится в обращении.
Хуралы в дацанах Сангхи проходят по расписаниям с соблюдением ламами масочного режима. Приёмы священнослужители ведут только в исключительных случаях.
- По возможности старайтесь решать вопросы по мобильному телефону со знакомыми ламами. Если у вас нет знакомых лам, можете связаться с нами в личном сообщении, направим вас ламе. Лучшей защитой считается обращение к своим защитникам дацанов, - также сообщается в Сети.
Со списком дацанов и инструкцией, как можно внести имена на молебны, можно ознакомиться в группах Сангхи в соцсетях.
В Бурятии ламы принимают только в исключительных случаях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
Постановка создана в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 79 лет
Также обработку проходят автобусы и троллейбусы
За сутки выявлено почти две тысячи новых случаев
Медики консультируются с коллегами из Москвы
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов