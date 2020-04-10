В Бурятии ламы принимают только в исключительных случаях

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома



Буддийская Традиционная Сангха России из-за пандемии коронавируса попросила верующих оставаться дома.



- В связи со сложившейся ситуацией просим вас оставаться дома и молиться, не выходя из дома. Соблюдайте самоизоляцию. Записать имена на молебен можете по мобильным номерам дацанов, указанным ниже, - говорится в обращении.



Хуралы в дацанах Сангхи проходят по расписаниям с соблюдением ламами масочного режима. Приёмы священнослужители ведут только в исключительных случаях.



- По возможности старайтесь решать вопросы по мобильному телефону со знакомыми ламами. Если у вас нет знакомых лам, можете связаться с нами в личном сообщении, направим вас ламе. Лучшей защитой считается обращение к своим защитникам дацанов, - также сообщается в Сети.



Со списком дацанов и инструкцией, как можно внести имена на молебны, можно ознакомиться в группах Сангхи в соцсетях.



