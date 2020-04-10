В Бурятии ездят пожарные машины с громкой связью

Огнеборцы напоминают о правилах с помощью громкоговорителей
9 апреля в посёлке Заиграево прошёл автопробег пожарной техники. Сотрудники Заиграевского лесхоза с помощью громкоговорителя напомнили жителям о том, что в Бурятии введён особый противопожарный режим.
В процессе движения через громкоговоритель прохожих информировали о мерах пожарной безопасности. В местах массового скопления людей автомобиль останавливался, сотрудники лесхоза рассказывали о правилах пожарной безопасности и просили не жечь мусор и сухую траву.
- Любая профилактика необходима, очень хорошо, что лесники придумали такой способ оповещения. Пожарная машина привлекает к себе особое внимание, люди останавливаются, прислушиваются, - поделился местный житель Сергей.
Лесники распространяют листовки, устанавливают аншлаги и шлагбаумы в лесах, просят соблюдать режим самоизоляции. Как, например, в Иволгинском лесхозе – огнеборцы призвали людей оставаться дома в нерабочие недели.
- На сегодня в Бурятии зарегистрировано уже 29 лесных пожаров, 28 из которых произошли по вине человека – из-за выжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнём. Мы надеемся, что жители и гости республики будут беречь свое здоровье и лесные богатства Бурятии, - рассказывают сотрудники Иволгинского лесхоза.
В Прибайкальском районе сотрудники Кикинского лесхоза решили уведомлять об особом противопожарном режиме жителей на дороге. Вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактический рейд на въезде в село Турунтаево. Они рассказали автомобилистам о введённых ограничениях особого противопожарного режима.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 апреля введён особый противопожарный режим в границах 17 районов. На севере республики, в границах Баунтовского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальский района, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.
Кроме этого, до 27 апреля в Улан-Удэ ограничено пребывание в лесах. Распоряжением администрации Улан-Удэ установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы.
В Бурятии ездят пожарные машины с громкой связью
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экзамены по выбору проводиться не будут из-за пандемии
Улан-удэнец, занимающийся дезинфекцией улиц, рассказал о своей работе
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в ходе полевого выхода
В северных районах региона режим будет введён 1 мая
В Забайкальском крае 10 людей с подозрением на наличие инфекции
Как минимум до конца апреля школьники будут учиться дистанционно
Мэрия анонсировала появление сразу 15 светофоров в различных районах города
В дело вмешалась прокуратура
Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии
Уголовное дело передано в суд
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков
Небольшое видео о работе опубликовано в соцсети
Полицейские проверяют прохожих на улицах и контролируют приезжих
Школьники рисовали основы безопасного дорожного движения
Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия