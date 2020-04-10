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В Бурятии ездят пожарные машины с громкой связью

Общество, 
Огнеборцы напоминают о правилах с помощью громкоговорителей

9 апреля в посёлке Заиграево прошёл автопробег пожарной техники. Сотрудники Заиграевского лесхоза с помощью громкоговорителя напомнили жителям о том, что в Бурятии введён особый противопожарный режим.

В процессе движения через громкоговоритель прохожих информировали о мерах пожарной безопасности. В местах массового скопления людей автомобиль останавливался, сотрудники лесхоза рассказывали о правилах пожарной безопасности и просили не жечь мусор и сухую траву.

- Любая профилактика необходима, очень хорошо, что лесники придумали такой способ оповещения. Пожарная машина привлекает к себе особое внимание, люди останавливаются, прислушиваются, - поделился местный житель Сергей.

Лесники распространяют листовки, устанавливают аншлаги и шлагбаумы в лесах, просят соблюдать режим самоизоляции. Как, например, в Иволгинском лесхозе – огнеборцы призвали людей оставаться дома в нерабочие недели.

- На сегодня в Бурятии зарегистрировано уже 29 лесных пожаров, 28 из которых произошли по вине человека – из-за выжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнём. Мы надеемся, что жители и гости республики будут беречь свое здоровье и лесные богатства Бурятии, - рассказывают сотрудники Иволгинского лесхоза.

В Прибайкальском районе сотрудники Кикинского лесхоза решили уведомлять об особом противопожарном режиме жителей на дороге. Вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактический рейд на въезде в село Турунтаево. Они рассказали автомобилистам о введённых ограничениях особого противопожарного режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 апреля введён особый противопожарный режим в границах 17 районов. На севере республики, в границах Баунтовского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальский района, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.

Кроме этого, до 27 апреля в Улан-Удэ ограничено пребывание в лесах. Распоряжением администрации Улан-Удэ установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы.
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